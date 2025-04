Inverno cripto: Coinbase vê sinais de novo ciclo de queda para as criptomoedas

A Coinbase Institutional, braço para clientes institucionais da corretora de criptomoedas, divulgou um relatório na última terça-feira, 15, em que avalia que o setor de ativos digitais pode estar no início de um novo "inverno cripto". O período é caracterizado por queda nos preços e baixa atividade.

David Duong, líder de pesquisa na empresa, disse que a capitalização do mercado cripto excluindo o bitcoin está atualmente na casa dos US$ 950 bilhões, uma queda de 41% em relação a dezembro de 2024. Naquele mês, a capitalização excluindo o bitcoin chegou a bater US$ 1,6 trilhão.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Mesmo na comparação com o mesmo período do ano passado, a capitalização desconsiderando o bitcoin ainda está 17% menor. O analista pontua que o número atual também está abaixo do registrado entre agosto de 2021 e abril de 2022.

Duong pontua que o bitcoin tem um desempenho melhor na comparação com dezembro de 2024, com queda de 20%, o que ajudou o ativo a ampliar a sua dominância no mercado cripto. Entretanto, a tendência para o setor parece ser negativa no curto prazo.

Os investimentos de capital de risco chegaram a subir no primeiro trimestre, mas ainda estão entre 50% a 60% abaixo do pico do ciclo de 2021 a 2022. Com isso, há uma redução no capital disponível para fomentar e sustentar projetos no setor, limitando o crescimento.

O analista da Coinbase ressalta que a definição de ciclos de queda ou alta no mercado não pode se basear apenas em variações de preço expressivas no curto prazo, como alta ou queda de 20%, já que esse movimento ainda é comum no setor. Por isso, ele se baseia em outras métricas de análise.

E, levando esses dados em conta, os sinais são de que o setor pode estar entrando em um novo período de queda de preços, o chamado "inverno cripto". Ele atribui o novo cenário a uma mudança no sentimento dos investidores, que agora temem uma recessão global devido à guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos.

"Todas essas pressões estruturais decorrem da incerteza do ambiente macroeconômico, onde os ativos de risco tradicionais têm enfrentado adversidades constantes devido ao aperto fiscal e às políticas tarifárias [nos EUA], contribuindo para a paralisia na tomada de decisões de investimento", explica.

Segundo Duong, "com as ações enfrentando dificuldades, o caminho para a recuperação das criptomoedas continua desafiador, mesmo com os elementos favoráveis específicos do ambiente regulatório para cripto".

O analista da Coinbase não descarta, porém, que as criptomoedas atinjam as mínimas desse ciclo de baixa ainda no segundo trimestre deste ano, abrindo espaço para uma recuperação no segundo semestre de 2025 caso haja uma melhora no sentimento dos investidores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok