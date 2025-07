Em cenário de aversão ao risco global, bitcoin mantém resiliência em US$ 118 mil

Nesta quarta-feira, 16, o bitcoin é negociado acima de US$ 118 mil, mantendo a resiliência mesmo com um cenário de aversão ao risco global e pouca previsibilidade de quando o Federal Reserve, banco central dos EUA, irá voltar a cortar a taxa de juros do país.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 118.903, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Após uma série de máximas históricas, chegando até a US$ 123 mil, a maior criptomoeda do mundo havia apresentado em recuo para US$ 117 mil na última terça-feira, 15.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Mercados asiáticos recuaram após os dados de inflação (CPI) dos EUA em junho registrarem alta de 0,3%, acima das expectativas, marcando o maior avanço mensal desde janeiro. O dado reduziu as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve, pressionando os mercados acionários e fortalecendo o dólar. Os rendimentos dos Treasuries subiram para o maior nível em um mês, enquanto o ouro avançou e o petróleo permaneceu estável", comentou André Franco, CEO da Boost Research.

"Esse cenário reforçou a aversão ao risco global, mas não foi suficiente para derrubar o bitcoin, que, embora tenha recuado de suas máximas acima de US$ 123 mil, manteve-se estável em torno de US$ 118.700. O ativo continua resiliente, sustentado por forte entrada em ETFs, ambiente de liquidez elevada e otimismo regulatório. A expectativa de curto prazo ainda é neutra a levemente positiva, apesar da inflação acima do esperado nos EUA e dos obstáculos iniciais na 'Crypto Week' no Congresso, o sentimento de mercado segue construtivo com a região dos US$ 117 mil se mostrado um suporte técnico relevante para o momento", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok