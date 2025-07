Após criticar bitcoin, gestora de US$ 10 trilhões investe na maior compradora da criptomoeda

A Vanguard é conhecida como uma das maiores gestoras do mercado financeiro que ainda não se rendeu ao bitcoin e ao mundo das criptomoedas. Com US$ 10 trilhões em ativos sob gestão, ela já compartilhou duras críticas à moeda digital. Mas, agora, ela é uma das principais investidoras da maior compradora da criptomoeda.

Dados revelados pela Bloomberg indicam que a Vanguard já é dona de 8% das ações da Strategy, cerca de 20 milhões de ações. A Strategy, antiga MicroStrategy, ficou famosa por adotar a criptomoeda como reserva corporativa e é, atualmente, a maior detentora institucional do ativo.

Na prática, a participação relevante da gestora na Strategy não ocorreu devido a um investimento específico na empresa. A Strategy faz parte de diversos índices e ETFs das bolsas de valores nos Estados Unidos, e o foco da Vanguard de investir nesses índices acabou resultando nos investimentos na empresa.

A novidade acabou criando uma contradição para a Vanguard. No passado, a gestora disse que o bitcoin "não era apropriado" para investidores de longo prazo, que o ativo era excessivamente especulativo e que era "imaturo", sem "valor econômico inerente" e capaz de gerar "caos" no portfólio de investidores.

Agora, a Vanguard conta com uma exposição relevante à criptomoeda. Há anos, e principalmente desde 2024, a Strategy passou a ser vista por investidores como forma de ter uma exposição indireta à criptomoeda e conseguir aproveitar altas do ativo correndo menos riscos.

A Strategy conta no momento com mais de 600 mil unidades de bitcoin, avaliadas em US$ 73 bilhões, e tem realizado semanalmente compras do ativo. A empresa já investiu mais de US$ 42,9 bilhões na criptomoeda e é dona de mais de 2,8% de todas as unidades do bitcoin.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A menos que a Vanguard mude a sua tradicional estratégia de investimentos em índices de bolsas de valores, é improvável que ela diminua a sua nova exposição a um ativo que tanto criticou no passado. Entretanto, a participação expressiva na Strategy reforça uma contradição entre seus posicionamentos e seus portfólios.

O episódio também ilustra a crescente adoção do bitcoin entre empresas e investidores institucionais, o que dificulta uma falta de exposição total ao ativo. Diferentemente da Vanguard, outras grandes gestoras, em especial a BlackRock e a Fidelity, tiveram uma forte aproximação com o ativo e lançaram produtos de investimento na criptomoeda.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok