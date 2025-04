Criptomoedas hoje: em zona crítica, bitcoin enfrenta “momento técnico delicado”

Nesta quarta-feira, 16, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados “no vermelho” após uma semana de alta volatilidade para o setor, que ainda sente os impactos do cenário macroeconômico e a guerra tarifária dos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 83.788, com queda de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de mais de 8%.

“O bitcoin apresentou forte suporte na faixa de US$ 83.200 após o movimento corretivo de ontem, 15, engatando movimento de alta que pode levar os preços novamente para a faixa dos US$ 85 mil ainda nesta semana”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Seguem no radar as tensões geopolíticas emergentes, exemplificadas pela suspensão do serviço postal de Hong Kong para os EUA e as mudanças nas políticas de exportação relacionadas à Nvidia, representam riscos significativos que podem impactar ainda mais o mercado cripto”, acrescentou ele à EXAME.

Bitcoin tem “momento técnico delicado”

“Mesmo com o aumento da adoção institucional — como mostram os recentes movimentos da Metaplanet, Semler Scientific e Value Creation — o bitcoin enfrenta um momento técnico delicado. O ativo está em uma zona crítica: uma queda até US$ 82.612 pode desencadear mais de US$ 284 milhões em liquidações acumuladas de posições longas, enquanto uma alta para US$ 84.612 pode liquidar mais de US$ 112 milhões em posições curtas”, disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

“O cenário macroeconômico também adiciona pressão, com o aumento das tensões entre EUA e China e a retórica mais agressiva de Trump derrubando os mercados e elevando o VIX acima de 30. Apesar do grande volume on-chain entre US$ 93.000 e US$ 98.000 — possivelmente relacionado a transferências de exchanges —, o bitcoin deve permanecer lateralizado e com baixa volatilidade no curto prazo, à espera de desdobramentos mais claros no ambiente macro. Ainda assim, o movimento de compra por parte de empresas listadas reforça a confiança de longo prazo no ativo”, acrescentou.