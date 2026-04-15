Bitcoin deve se firmar em US$ 75 mil para voltar a subir, diz especialista

Nesta quarta-feira, 15, o bitcoin recua para a casa de US$ 74 mil após ter ultrapassado os US$ 75 mil no dia anterior. A maior criptomoeda do mundo estaria "testando níveis importantes" e precisa se consolidar acima de US$ 75 mil para sustentar novos movimentos de alta, segundo um especialista da Bitget. Além disso, os desdobramentos do cenário macroeconômico e geopolítico devem continuar influenciando os preços de ativos de risco como as criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 74.295, mas chegou a custar US$ 75.689 nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda apresenta pouca variação de preço do período, de apenas 0,5%.

Por outro lado, o sentimento do mercado cripto ainda é de forte pessimismo. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do setor de ativos digitais, sinaliza "medo extremo" em 11 pontos.

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"O bitcoin anda de lado nesta manhã de quarta-feira, 15, com leve queda e sendo negociado na região dos US$ 74 mil. O ativo segue testando níveis importantes, com a faixa de US$ 73.4 mil ganhando relevância como suporte recente. A manutenção acima desse nível tende a preservar um viés construtivo no curto prazo. Apesar da dificuldade em se firmar acima dos US$ 75 mil — movimento influenciado, em parte, por ajustes de posição de market makers e pela presença de uma forte zona de oferta nessa região —, o fluxo institucional continua dando suporte", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget para a América Latina.

"Os ETFs à vista registraram entradas relevantes, reforçando a demanda mesmo em um ambiente ainda sensível a fatores macro e geopolíticos. Nos indicadores, o RSI na faixa dos 60 aponta para um mercado ainda equilibrado, enquanto o MACD segue positivo, indicando continuidade da tendência atual caso os níveis de suporte sejam respeitados. Um avanço mais consistente acima da média móvel de 100 dias (por volta de US$ 75.273) pode abrir espaço para testes em US$ 78.962 e, na sequência, do nível psicológico dos US$ 80 mil", acrescentou.

"Por ora, o mercado segue ancorado em temas já conhecidos: as negociações de paz entre EUA e Irã, a redução do prêmio de risco geopolítico e a persistente resistência na faixa dos US$ 75 mil. Uma extensão mais consistente da recuperação recente depende de o bitcoin romper e sustentar esse patamar de forma clara", concluiu o especialista da Bitget.

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