Criptomoedas enfrentam correção; possível ETF de HYPE avança na SEC

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, registram desempenho misto nesta quarta-feira, 15, com grandes tokens, a exemplo de ether e solana, registrando perdas.

O movimento dá sinais de ser uma correção depois da forte alta do dia anterior, quando a maioria dos criptoativos subiram diante da liquidação de posições vendidas.

Às 10h19 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 1,9% em 24 horas, a US$ 2.334, contra uma baixa de 0,4% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado cripto.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 150 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 53,1 milhões. Foi o quarto pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 38,1 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 10,5 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 0,4% a US$ 618,52; o XRP, token de pagamentos internacionais ligado à Ripple, registra leve variação negativa de 0,1% a US$ 1,37; e a solana cai 2,6%, a US$ 83,76.

ETF de Hyperliquid

No noticiário específico, a gestora de ativos 21Shares arquivou na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) um segundo registro do formulário S-1 para lançar um ETF da criptomoeda HYPE. O token é da bolsa descentralizada de negociação de futuros perpétuos.

De acordo com o site The Block, a emenda ao formulário indica que a companhia está em comunicação com a SEC para lançar o que seria o primeiro ETF à vista baseado na moeda digital HYPE.

Além da 21Shares, a Bitwise também registrou um pedido para criar um ETF de HYPE em setembro do ano passado. O fundo seria negociado sob o código BHYP.

O código de negociação do fundo, caso seja aprovado pelo regulador norte-americano, será THYP. Mesmo assim, hoje a HYPE cai 1,2% a US$ 44,40.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok