Os 7 principais suspeitos de serem Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin

O New York Times fez barulho no mercado cripto recentemente ao apontar o criptógrafo britânico Adam Back como a pessoa real por trás da figura de Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. No entanto, ele não foi o primeiro a ser declarado como alter-ego do desenvolvedor, de modo que há sete nomes, pelo menos, que já apareceram na lista de suspeitos.

De pessoas que estavam lá nos primórdios da criptomoeda, quando ela ainda era uma novidade restrita a um fórum de cypherpunks, até celebridades do mundo da tecnologia, muitos já foram os que passaram pela lupa dos interessados em desvendar esse mistério.

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Confira abaixo uma seleção com os sete principais nomes associados à criação do Bitcoin.

1 – Dorian Satoshi Nakamoto

A imagem de um senhor de 64 anos nipo-americano, com cabelo grisalho e desgrenhado, óculos retangulares e, muitas vezes, fazendo caretas, tornou-se célebre na comunidade cripto como a representação do criador do Bitcoin.

De fato, em março de 2014, a revista norte-americana Newsweek apontou o físico e engenheiro de sistemas Dorian Satoshi Nakamoto, dono dessas características, como a figura lendária.

Todavia, uma série de evidências contrariou a tese. Não há provas de que o físico Nakamoto participou dos fóruns cypherpunks em que o Bitcoin apareceu e ele não possui experiência em criptografia avançada, como precisaria ter para criar a criptomoeda.

Além disso, o perfil ultra sigiloso do inventor da moeda digital não combina com o uso do próprio nome em suas comunicações.

Dorian Satoshi Nakamoto (Reuters)

2 – Adam Back

Considerado o principal suspeito da atualidade depois da reportagem do New York Times. Back é cofundador da Blockstream, uma empresa que emprega diversos desenvolvedores do Bitcoin para trabalhar em melhorias do código e da infraestrutura tecnológica do ativo.

Com uma formação que bate perfeitamente com as competências que o verdadeiro Satoshi teria, Back já falava sobre a criação de um sistema eletrônico de dinheiro desconectado dos bancos em 1997.

O criptógrafo também usa expressões britânicas similares às de Satoshi e é nominalmente citado no White Paper do Bitcoin, manifesto original da criptomoeda publicado em 2008.

John McAfee, famoso por criar o programa de antivírus que leva o seu sobrenome, era um dos grandes advogados da tese de que Back era Satoshi.

As suspeitas sobre Back se fortalecem porque ele se distanciou das conversas de cypherpunks justamente no período em que Satoshi estava ativo. Quando ele finalmente entra nas discussões sobre o Bitcoin, o criador da criptomoeda estava desaparecido há seis semanas.

Adam Back - Desenvolvedor do Hashcash: um algoritmo proof-of-work (Reprodução)

3 – Peter Todd

Já o programador canadense Peter Todd foi apontado como Satoshi pelo documentário “Money Electric”, da HBO. Todd também possui bastante conhecimento em criptografia aplicada e contribuiu para desenvolver o código da criptomoeda no começo da década de 2010.

Porém, muitos na comunidade cripto receberam com ceticismo a suposta revelação. A principal evidência trazida pelo documentário é uma sequência de mensagens no fórum do Bitcoin em que Todd pareceu completar um pensamento de Satoshi, como se tivesse logado em uma conta e depois em outra inadvertidamente.

O programador nega veementemente ser Satoshi e ficou bastante irritado com a notoriedade que obteve após o filme sair.

O programador Peter Todd (HBO/Reprodução)

4 – Steve Jobs

Criador da Apple, e apontado como um dos maiores gênios empreendedores das últimas décadas, Steve Jobs apareceu na lista de suspeitos quando Andy Baio, um especialista em tecnologia, descobriu que o White Paper do Bitcoin estava escondido nos computadores Macbook.

Fora isso, não há muito que ligue o fundador da Apple ao primeiro criptoativo, exceto o fato dele ter morrido em outubro de 2011, meses depois da última comunicação oficial de Satoshi, que ocorreu em 26 de abril.

Steve Jobs, o criador da Apple (David Paul Morris/Getty Images)

5 – Hal Finney

Um dos nomes mais cotados até a sua morte, Finney recebeu a primeira transação com bitcoin da história, em 12 de janeiro de 2009. Também considerado um criptógrafo brilhante, o programador se envolveu com o Bitcoin desde o início.

Em 2004, Finney criou o Reusable Proof-of-Work, rede de dinheiro digital que é considerada uma das precursoras do Bitcoin. Além disso, ele morreu em 2014, o que explicaria um dos maiores mistérios da rede: por que o verdadeiro Satoshi Nakamoto nunca movimentou os seus bitcoins, avaliados em dezenas de bilhões de dólares.

A principal evidência contra a tese de Finney é que ele praticava corrida e participou de uma competição de rua de 16 km ao mesmo tempo em que a conta de Satoshi trocava e-mails.

Hal Finney - Desenvolvedor do RPOW (Reprodução)

6 – Elon Musk

Homem mais rico do mundo, figura controversa e fundador das empresas Tesla e SpaceX, Musk é um entusiasta declarado do Bitcoin, sendo um dos primeiros a adotar o ativo digital institucionalmente.

Em 2017, um ex-estagiário da SpaceX disse que o bilionário era o criador da criptomoeda, afirmando que a compreensão de Musk de economia e criptografia o gabaritariam para isso.

O próprio Musk negou a história e disse ter apenas uma pequena quantia na moeda digital. Em entrevistas, o empresário nomeou outra pessoa que considera ser o criador do Bitcoin, e não é ninguém menos do que o sétimo nome desta lista.

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

7 – Nick Szabo

Candidato mais provável ao lado de Adam Back, as evidências em torno de Szabo movimentam fóruns de internet há anos. O criptógrafo criou o Bit Gold em 1998, em uma das primeiras tentativas de criar uma forma de dinheiro digital.

Szabo foi também o primeiro a falar em “contratos inteligentes” em 1994 e implementou a solução de problemas criptográficos como forma de criar escassez no Bit Gold, algo muito semelhante à mineração de bitcoins que existe hoje.

Fora isso, ele dizia que era importante inventar um dinheiro digital descentralizado para evitar a necessidade de confiança em terceiros que existe nas moedas tradicionais. As declarações são muito parecidas com as do manifesto original da criptomoeda.

Mesmo tendo inventado algo tão próximo do Bitcoin, Szabo foi completamente omitido do White Paper, ao contrário de Adam Back. Ele também ficou em silêncio no ano em que o Bitcoin foi lançado e passou a falar da criptomoeda em seu blog em maio de 2011. Ou seja, logo depois do desaparecimento de Satoshi.

O criptógrafo Nick Szabo

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