Bitcoin despenca abaixo de US$ 95 mil em cenário de aversão ao risco

Descubra os motivos por trás da queda expressiva da maior criptomoeda do mundo e o cenário atual de aversão ao risco nos mercados globais

(envato/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10h48.

Nesta sexta-feira, 14, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil "no vermelho" após despencar abaixo de US$ 95 mil. A maior criptomoeda do mundo aprofunda seu movimento de queda, perdendo níveis psicológicos importantes como os US$ 100 mil e US$ 95 mil, mesmo após o fim do "shutdown" nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 94.751, com queda de 7,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de quase 15%.

"Os mercados globais recuaram de forma acentuada nesta sexta-feira. O índice amplo de ações da Ásia-Pacífico caiu cerca de 1,1%, à medida que comentários mais hawkish de dirigentes do Federal Reserve reduziram de maneira significativa as apostas de corte de juros em dezembro. A margem para novos estímulos monetários parece ter diminuído, levando investidores a reavaliar riscos de valuation, especialmente no setor de tecnologia", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin também foi afetado por esse movimento de aversão ao risco. A expectativa de curto prazo para o bitcoin é negativa, já que a combinação entre menor probabilidade de cortes de juros e aumento da aversão ao risco cria um ambiente desfavorável para criptomoedas, que tendem a reagir de forma sensível ao apetite global por risco", acrescentou.

"Espera-se que o bitcoin oscile entre US$ 95 mil e US$ 102 mil, com viés de baixa. Caso a pressão persista ou surjam dados macroeconômicos adversos, o ativo pode testar suportes mais profundos na região de US$ 92 mil a US$ 94 mil", concluiu o especialista.

Por que o mercado segue em correção após o fim do 'shutdown'?

Fatores continuam pressionando o sentimento de risco do mercado. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento de investidores cripto, sinaliza "medo extremo" em 16 pontos, um dos níveis mais baixos do índice que vai de 0 a 100.

A equipe de research da Bitfinex, corretora de criptomoedas, enviou à EXAME uma análise que aponta os motivos por trás da persistência do movimento de queda atual das criptomoedas, mesmo após uma notícia positiva como o fim da paralisação do governo norte-americano:

  • Dados econômicos essenciais ainda não foram divulgados, deixando o mercado e o próprio Federal Reserve sem indicadores claros para calibrar expectativas.
  • Ainda não se sabe o tamanho do impacto da paralisação sobre crescimento, produtividade e confiança.
  • O acordo aprovado é apenas um orçamento temporário, sem garantia de estabilidade fiscal para o restante do ano.

"Com isso, investidores voltam para o modo de cautela, à espera de sinais mais consistentes antes de retomar exposição ao risco", disse a nota.

