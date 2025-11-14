Boato sobre possível venda de US$ 5 bilhões em bitcoin pela Strategy derruba criptomoeda

Um boato divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, 14, sobre uma possível venda bilionária de bitcoin pela empresa Strategy derrubou a criptomoeda nas últimas horas. A Strategy é a maior detentora institucional do ativo, e uma movimentação de parte das suas unidades adquiridas acabou gerando pânico entre investidores.

A movimentação foi identificada por diversas empresas de monitoramento de redes blockchain, incluindo a Arkham Intel e a LookOnChain. Apesar da tecnologia blockchain permitir esse monitoramento, é difícil cravar exatamente qual seria a intenção do dono dos ativos, o que acaba abrindo margem para especulações.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Dessa vez, um usuário afirmou no X, antigo Twitter, que a Strategy estaria movimentando as unidades de bitcoin para vendê-la. A possibilidade se espalhou rapidamente entre investidores e outras publicações com a mesma teoria foram criadas, gerando uma bola de neve especulativa em torno da decisão da empresa.

Ao todo, a Strategy movimentou 58,9 mil unidades da criptomoeda, estimadas em cerca de US$ 5,77 bilhões no momento da transferência. Entretanto, as investigações realizadas até o momento indica que os ativos foram apenas transferidos para outras carteiras digitais, provavelmente para fins de gerenciamento de custódia.

A Strategy ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso. Mas Michael Saylor, ex-CEO e presidente do conselho da empresa, parece ter refutado a possibilidade de venda. Na sua conta no X, Saylor compartilhou apenas a expressão "HODL", associada à acumulação de bitcoin e recusa à venda do ativo. A publicação ajudou a aliviar a queda do ativo.

Entretanto, a mera possibilidade da maior compradora do mundo de bitcoin estar vendendo a criptomoeda foi o suficiente para assustar investidores e fazer o preço da criptomoeda despencar. Nas últimas quatro horas, desde que os boatos começaram, o preço do ativo caiu de US$ 97 mil para menos de US$ 94,5 mil, no menor nível desde maio deste ano. Atualmente, a cripto está cotada na casa dos US$ 95 mil.

O boato também atingiu o mercado em um momento de fraqueza da criptomoeda, que voltou a operar abaixo dos US$ 100 mil depois de meses. Especialistas afirmam que a queda intensa do ativo nos últimos dias reflete um movimento de forte vendas por investidores mais antigos da criptomoeda.

Ao mesmo tempo, o setor foi atingido na última quinta-feira, 13, por um movimento expressivo de venda por investidores de ETFs de bitcoin, que registraram o segundo maior dia de saques desde a estreia no mercado, em janeiro de 2024. O cenário aumenta a aversão a riscos e o medo entre investidores, o que intensifica o efeito de boatos como o divulgado nesta sexta-feira.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok