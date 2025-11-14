Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Boato sobre possível venda de US$ 5 bilhões em bitcoin pela Strategy derruba criptomoeda

Especialistas afirmam que movimentação não envolveu venda, e líder da empresa segue incentivando investidores a não vender criptomoeda

Bitcoin: boato sobre a Strategy derrubou ativo (Joe Raedle/Getty Images)

Bitcoin: boato sobre a Strategy derrubou ativo (Joe Raedle/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11h07.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Um boato divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, 14, sobre uma possível venda bilionária de bitcoin pela empresa Strategy derrubou a criptomoeda nas últimas horas. A Strategy é a maior detentora institucional do ativo, e uma movimentação de parte das suas unidades adquiridas acabou gerando pânico entre investidores.

A movimentação foi identificada por diversas empresas de monitoramento de redes blockchain, incluindo a Arkham Intel e a LookOnChain. Apesar da tecnologia blockchain permitir esse monitoramento, é difícil cravar exatamente qual seria a intenção do dono dos ativos, o que acaba abrindo margem para especulações.

Dessa vez, um usuário afirmou no X, antigo Twitter, que a Strategy estaria movimentando as unidades de bitcoin para vendê-la. A possibilidade se espalhou rapidamente entre investidores e outras publicações com a mesma teoria foram criadas, gerando uma bola de neve especulativa em torno da decisão da empresa.

Ao todo, a Strategy movimentou 58,9 mil unidades da criptomoeda, estimadas em cerca de US$ 5,77 bilhões no momento da transferência. Entretanto, as investigações realizadas até o momento indica que os ativos foram apenas transferidos para outras carteiras digitais, provavelmente para fins de gerenciamento de custódia.

A Strategy ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso. Mas Michael Saylor, ex-CEO e presidente do conselho da empresa, parece ter refutado a possibilidade de venda. Na sua conta no X, Saylor compartilhou apenas a expressão "HODL", associada à acumulação de bitcoin e recusa à venda do ativo. A publicação ajudou a aliviar a queda do ativo.

Entretanto, a mera possibilidade da maior compradora do mundo de bitcoin estar vendendo a criptomoeda foi o suficiente para assustar investidores e fazer o preço da criptomoeda despencar. Nas últimas quatro horas, desde que os boatos começaram, o preço do ativo caiu de US$ 97 mil para menos de US$ 94,5 mil, no menor nível desde maio deste ano. Atualmente, a cripto está cotada na casa dos US$ 95 mil.

O boato também atingiu o mercado em um momento de fraqueza da criptomoeda, que voltou a operar abaixo dos US$ 100 mil depois de meses. Especialistas afirmam que a queda intensa do ativo nos últimos dias reflete um movimento de forte vendas por investidores mais antigos da criptomoeda.

Ao mesmo tempo, o setor foi atingido na última quinta-feira, 13, por um movimento expressivo de venda por investidores de ETFs de bitcoin, que registraram o segundo maior dia de saques desde a estreia no mercado, em janeiro de 2024. O cenário aumenta a aversão a riscos e o medo entre investidores, o que intensifica o efeito de boatos como o divulgado nesta sexta-feira.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Bitcoin despenca abaixo de US$ 95 mil em cenário de aversão ao risco

ETFs de bitcoin têm entradas de US$ 524 milhões no melhor dia desde 'flash crash'

SEC promete criação de 'taxonomia' para classificação de criptomoedas

Gestora aproveita queda de 12% da Circle e investe R$ 158 milhões

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin despenca abaixo de US$ 95 mil em cenário de aversão ao risco

Carreira

Quatro dicas de comunicação para construir confiança em toda a sua organização

Esporte

Eliminatórias da Copa 2026: o que aconteceu com França, Itália e Portugal?

Tecnologia

Corrida por data centers de IA faz Samsung subir preços de chips em até 60%