Criptomoedas hoje: bitcoin ultrapassa US$ 85 mil com “alívio” em guerra tarifária

Nesta segunda-feira, 14, o bitcoin e as principais criptomoedas iniciam a semana útil “no verde” em consonância com os mercados tradicionais. A redução nas tarifas dos EUA sobre semicondutores e eletrônicos trouxe alívio na guerra tarifária imposta por Donald Trump.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 85.015, com alta de aproximadamente 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de mais de 10%.

“Se o fluxo comprador continuar crescente, o próximo alvo da alta está na resistência de médio prazo dos US$ 87.530, sendo que essa faixa de preço contém muita liquidez, portanto, trata-se de uma importante região para o preço do ativo. Contudo, caso entre força vendedora e reverta o movimento, o bitcoin poderá buscar os suportes de curto e médio prazo nos US$ 79.590 e US$ 74.800”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

Por que o bitcoin subiu?

“O mercado de criptomoedas inicia a semana com sinais positivos, refletindo uma correlação com o mercado tradicional, onde o S&P 500 apresenta alta de 1,5% no pré-mercado. Este movimento demonstra a crescente interconexão entre os mercados cripto e tradicional, com o bitcoin mantendo sua trajetória de estabilidade em meio a um cenário macroeconômico desafiador”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“A recente decisão dos EUA de isentar produtos de tecnologia de tarifas recíprocas aliviou temores inflacionários, incentivando uma movimentação mais agressiva em ativos de risco — como ações e criptoativos”, justificou Guilherme Prado, country manager da Bitget.

“Tecnicamente, o rompimento da tendência de baixa dos últimos três meses, na faixa de US$ 84.900, representa um sinal importante para o bitcoin. A movimentação institucional, reforçada por saídas de exchanges e contínua acumulação via ETFs, sugere que os grandes players estão voltando ao mercado”, acrescentou.

Cautela é necessária no curto prazo

Apesar disso, investidores devem ter cautela no curto prazo. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “medo” em 31 pontos.

“Vale a ressalva de que será feriado nos EUA na sexta-feira, 18, algo relevante pois a liquidez do mercado deve diminuir conforme se aproximamos desta data, abrindo espaço para potenciais movimentos de maior volatilidade, necessitando cautela”, mencionou Galhardo à EXAME.

“A aparente perda de confiança dos investidores no mercado, dada a alta volatilidade e imprevisibilidade de Donald Trump, pode criar volatilidade adicional no setor cripto, que tradicionalmente amplifica tanto movimentos positivos quanto negativos do mercado mais amplo”, concluiu o especialista.

