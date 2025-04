É possível minerar bitcoin em casa? Professor da Universidade da Califórnia responde

O mercado de criptomoedas é altamente dinâmico, com oportunidades que atraem desde iniciantes até profissionais experientes. Mas o que realmente faz a diferença para quem quer se destacar nesse ambiente? Será que o investidor comum está preparado para competir com as grandes estratégias de traders profissionais e algoritmos de alta frequência?

Para responder a essas perguntas Alex Nascimento, autor e professor na Universidade da Califórnia (UCLA), participou do podcast do Future of Money, na EXAME. Entenda as diferenças entre especulação e investimento em criptoativos, a importância de entender as variáveis que movimentam o mercado e como a tecnologia está moldando o futuro dos investimentos digitais. Se preferir, nos acompanhe no Spotify:

É possível minerar bitcoin em casa?

"Eu faço sempre essa metáfora: é igual você ter um Fórmula 1. Aí você vai chegar lá com o seu fusquinha, que é o seu celular, e vai correr com Fórmula 1, a sua chance de ganhar é mínima. Talvez se o Fórmula 1 quebrar no meio do caminho, num dia, numa lua de 31 de fevereiro, talvez, mas quase impossível. Então essas grandes mineradoras têm grandes investimentos em infraestrutura energética, para ter um custo de energia baixo. Grandes investimentos em poder computacional, computadores de última geração que correm muito mais rápido que o celular um dia iria correr", explicou Alex Nascimento no podcast do Future of Money.

