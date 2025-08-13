Criptomoedas hoje: bitcoin sobe para US$ 120 mil enquanto ether se aproxima de máxima histórica

Nesta quarta-feira, 13, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados "no verde", com o otimismo por cortes na taxa de juros dos EUA e os impactos positivos de um decreto de Donald Trump ainda atuando no setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 120.735, com alta de 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo está próxima de seu recorde anterior, em US$ 123 mil.

Outra criptomoeda que está ainda mais perto de bater um novo recorde é o ether, nativo da rede Ethereum. Cotado a US$ 4.690, seu recorde anterior foi em US$ 4.891.

O que está acontecendo no mercado de criptomoedas?

"O aumento dos fluxos para ETFs de Ethereum, que ultrapassaram US$ 1 bilhão em 11 de agosto, mostra o crescimento contínuo da confiança institucional no ecossistema do Ethereum. Isso é impulsionado pelo seu papel no DeFi e Web3, juntamente com a liderança do ETHA da BlackRock e do FETH da Fidelity, com US$ 640 milhões e US$ 277 milhões, respectivamente", disse Guulherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"A desaceleração dos dados do CPI dos EUA, prevendo inflação anual de 2,8%, reacendeu o otimismo sobre cortes de juros, impulsionando ativos de risco como as criptomoedas e apoiando a alta do preço do Ethereum para a faixa de US$ 4.600, sugerindo um impulso de mercado otimista no curto e médio prazo", acrescentou.

"A ordem executiva do presidente Trump permitindo criptomoedas em planos 401(k) pode mudar significativamente a alocação de capital no longo prazo ao ampliar o acesso de investidores de varejo e institucionais às criptomoedas por meio de contas com benefícios fiscais. Esses avanços regulatórios, combinados com o sucesso dos ETFs de Ethereum e o aumento das alocações de tesourarias corporativas (por exemplo, os 1,15 milhão de ETH da BitMine), fortalecerão o papel das criptomoedas como uma rota alternativa para investimentos financeiros, potencialmente impulsionando entradas de capital sustentadas nos próximos meses", concluiu o country manager da Bitget no Brasil.

