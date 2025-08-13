Ethereum vai bater recorde e saltar para US$ 7,5 mil até o fim do ano, diz Standard Chartered

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta quarta-feira, 13, em que apresentou novas projeções para o preço da Ethereum nos próximos anos. O banco britânico compartilhou um grande otimismo para a criptomoeda, esperando um novo preço recorde até o final de 2025.

Anteriormente, o Standard Chartered esperava que o ether terminaria o ano valendo US$ 4 mil, com potencial para chegar em US$ 12 mil até 2026 e US$ 7,5 mil até o final de 2028. Entretanto, o banco decidiu antecipar a projeção, esperando que a criptomoeda já termine 2025 em US$ 7,5 mil.

O novo preço-alvo implicaria em uma valorização intensa da criptomoeda ao longo dos próximos meses. Atualmente, o ativo está cotado em US$ 4,6 mil e ainda não bateu sua máxima histórica, de US$ 4,8 mil. Entretanto, o banco afirma que um novo recorde é inevitável.

A avaliação do Standard Chartered é que a posição da Ethereum "teve uma melhora dramática" devido a uma combinação de fatores: compras "agressivas" por empresas, investimentos expressivos em ETFs, avanço da regulação de stablecoins nos Estados Unidos e um otimismo sobre o futuro do projeto.

Nesse cenário, o banco espera que a criptomoeda termine o ano de 2028 valendo US$ 25 mil. A expectativa do Standard Chartered é que o ether tenha um novo preço recorde no final do terceiro trimestre deste ano, o que vai desbloquear um ciclo de alta intensa.

O relatório do banco destaca que empresas já adquiriram 1,9% de toda a oferta disponível de ether para criar reservas corporativas da criptomoeda. As compras estão ocorrendo em um ritmo duas vezes maior que as de bitcoin, gerando uma nova fonte de demanda.

Ao mesmo tempo, os ETFs da criptomoeda adquiriram mais 1,9% das unidades da criptomoeda nos últimos dois meses e meio. Se esses investimentos se mantiverem, a tendência é que o ativo dispare e supere seu recorde atual com facilidade. No ano, o ether tem alta de 41%, contra 29% do bitcoin.

Além disso, o Standard Chartered diz que a Ethereum é o blockchain mais beneficiado pela regulação de stablecoins nos EUA e projeções de forte adoção institucional desses ativos. O blockchain ainda é o líder na emissão dessas criptomoedas, e por isso consegue atrair mais investidores otimistas com o crescimento do segmento.

Junto com atualizações importantes previstas para o blockchain nos próximos meses, o Standard Chartered aponta uma combinação que "fortalece a tese de longo prazo da Ethereum" e seu potencial para atrair investimentos conforme a convergência entre cripto e as finanças tradicionais acelera.

