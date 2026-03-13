Future of Money

Bitcoin ultrapassa US$ 73 mil e pressão vendedora 'perdeu força'

Especialista comenta aspectos técnicos e institucionais que podem fortalecer a recuperação do bitcoin, que voltou a ultrapassar a casa dos US$ 73 mil

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 13 de março de 2026 às 11h19.

Nesta sexta-feira, 13, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil "no verde", ultrapassando a cotação de US$ 73 mil. Segundo especialistas, a pressão vendedora na maior criptomoeda do mundo pode ter perdido força, embora ainda acumule queda de mais de 40% desde a sua máxima histórica de US$ 126 mil em outubro do ano passado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 73.463, com alta de 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 6,8%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo" em 15 pontos.

"Mesmo diante do aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, do fortalecimento do dólar e da alta nos preços do petróleo, o bitcoin conseguiu superar os US$ 73 mil. O fato da criptomoeda ter registrado cinco candles verdes consecutivos e se manter acima da média móvel exponencial de 200 semanas (EMA) sugere que o mercado começa a enxergar o ativo com uma estrutura mais sólida, mesmo em períodos de grande incerteza global", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Outro sinal relevante é a demanda institucional. Os ETFs registraram entradas líquidas superiores a US$ 500 milhões nesta semana, indicando que investidores institucionais continuam acumulando Bitcoin apesar da volatilidade no cenário macroeconômico. Se o BTC conseguir fechar a semana sustentando o nível da EMA de 200 semanas como suporte, o mercado pode ganhar impulso para testar a próxima resistência psicológica importante, na região dos US$ 75 mil", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o RSI semanal, atualmente em 34, mostra um movimento de recuperação a partir da região de sobrevenda e começa a apontar para cima, indicando que a pressão vendedora pode estar perdendo força. Caso esse movimento continue, o indicador pode sinalizar espaço para uma extensão da recuperação nas próximas semanas, especialmente se o cenário macro não se deteriorar", disse Guilherme Prado, da Bitget.

