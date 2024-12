Com BTC em US$ 101 mil, mercado cripto está em "momento oportuno" e "não terá sustos" até fim do ano

Após um movimento de correção expressivo, o bitcoin voltou a ser cotado acima de US$ 101 mil nesta quinta-feira, 12, dando início a uma reta final do ano que pode ser “tranquila” e “sem sustos”, de acordo com especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 100.944, com alta de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início de 2024, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de quase 140%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Boa parte da disparada do bitcoin este ano ocorreu após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas. No entanto, este não é o único fator colaborando para o otimismo de investidores e especialistas.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância extrema” em 83 pontos nesta quinta-feira, 12.

Quer saber as novidades que mexem com o mercado cripto? Assine a newsletter do Future of Money!

Final de ano “sem sustos”

“O mercado cripto está em um momento muito oportuno de forma generalizada, porque temos um cenário de ciclo de flexibilização monetária com corte na taxa de juros dos EUA, um controle considerável da inflação no país, o que torna a expectativa dos investidores muito mais objetiva e otimista em relação ao mercado. Isso porque você tem uma perspectiva mais clara de corte de juros, do dinheiro ficar cada vez mais barato para empreender”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto.

“Fora isso, o mercado está cada vez mais institucionalizado. Tivemos o Ray Dalio e o Jerome Powell, presidente do Fed, comparando o bitcoin com o ouro. Então temos um momento muito oportuno para o mercado cripto expandir nesse momento de flexibilização monetária”, acrescentou Galhardo no programa, transmitido ao vivo todas as terças e quintas-feiras pela manhã no YouTube.

“Nesse final de ano, acredito que não teremos mais nenhum susto. Boa parte das posições alavancadas já foram liquidadas, estamos chegando na reta final de ano em que grandes instituições vão deixando de tomar muito risco e por isso acredito que teremos um cenário mais tranquilo”, concluiu o especialista.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, outras criptomoedas também são negociadas “no verde” nesta quinta-feira, 12.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.923, com alta de 4,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

No mesmo período, se destacam por suas altas as criptomoedas SUI e AAVE, que dispararam 23,2% e 32%, respectivamente.

“DeFi é um setor que sempre teve problemas com as perspectivas regulatórias, principalmente nos EUA. E agora a gente vê o Donald Trump querendo usar essa infraestrutura, ele diz estar apaixonado pela Aave, o que traz uma perspectiva muito otimista para o setor. Vários ativos subiram bastante, mas ainda acho que tem espaço para diversificação”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok