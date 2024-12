Criptomoedas Chainlink e Aave disparam até 30% após investimento de projeto apoiado por Trump

As criptomoedas LINK e AAVE estão entre os destaques do mercado nesta quinta-feira, 12. Os ativos dispararam e estão entre os com maior valorização no setor nas últimas 24 horas, segundo a plataforma CoinGecko. O motivo foi a revelação de que um projeto apoiado pelo presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump realizou investimentos nesses tokens.

Dados divulgados pela empresa LookOnChain indicam que, ao todo, o projeto World Liberty Financial investiu cerca de US$ 12 milhões em criptomoedas. Do total, US$ 10 milhões foram usados para adquirir unidades de ether, enquanto US$ 1 milhão foi investido na LINK, da Chainlink, e outro US$ 1 milhão na AAVE.

Desde que as aquisições foram reveladas, a AAVE acumulou um salto de 31,2%, enquanto a LINK teve uma alta de 19,3% considerando o acumulado das últimas 24 horas por volta das 11h20, segundo dados da CoinGecko. A AAVE tem o melhor desempenho entre as 100 maiores cripto do mercado.

O World Liberty Financial é uma plataforma lançada neste ano, pouco antes das eleições presidenciais norte-americanas, focada na área de empréstimos com criptomoedas, criação de piscinas de liquidez e transações com stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos.

O projeto ficou mais conhecido por contar com o apoio de Donald Trump e seus três filhos. O presidente eleito dos Estados Unidos chegou a divulgar a iniciativa em diversas ocasiões, inclusive logo antes do lançamento da criptomoeda oficial da iniciativa, a WLFI.

Ainda não está claro qual o motivo por trás dos investimentos feitos pelo World Liberty Financial nas últimas horas. Entretanto, investidores ficaram animados com a possibilidade de iniciativas relevantes entre o projeto e as criptomoedas, levando ao fluxo comprador observado.

Em novembro, o World Liberty Financial informou que já uso os serviços da Chainlink de oráculo, ou seja, uma conexão entre dados dentro e fora de blockchains. Ao site CoinDesk, um representante da Chainlink disse que os investimentos "reforçam um alinhamento de longo prazo" entre as iniciativas.

O representante também disse que a Chainlink e o World Liberty Financial estão "bem posicionados para escalar as finanças descentralizadas [DeFi] para as massas de uma forma nunca antes vistas conforme o novo governo traz clareza regulatória para cripto nos EUA".

Já com relação à Aave, o World Liberty Financial definiu na semana passada que terá uma presença no ecossistema da Aave, um dos principais projetos no mundo de finanças descentralizadas.