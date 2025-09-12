Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Nesta sexta-feira, 12, o bitcoin se encaminha para um encerramento de semana útil "no verde", após investidores e especialistas acumularem expectativas por um possível corte na taxa de juros dos Estados Unidos ainda este mês, algo que seria positivo para ativos de risco como as criptomoedas. Dados macroeconômicos do país divulgados esta semana continuaram sugerindo um clima "dovish", ou seja, mais brando na política monetária do banco central norte-americano.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 114.968, com alta de 0,9% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo acumula alta de 1,6% nos últimos sete dias e chegou a ultrapassar os US$ 115 mil.

"Os mercados asiáticos registraram fortes altas, com os índices do Japão, Coreia do Sul e Taiwan atingindo máximas históricas, impulsionados pelas expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve. O último relatório de inflação nos Estados Unidos (CPI) não trouxe surpresas negativas, reforçando as projeções de afrouxamento monetário", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Os rendimentos dos Treasuries recuaram, aliviando tensões nos mercados de dívida, enquanto o dólar enfraqueceu levemente. As commodities tiveram desempenho misto: o ouro permaneceu próximo de seu recorde histórico e o petróleo recuou diante da previsão de superávit para 2026. O bitcoin, recentemente cotado em US$ 115.3 mil, apresenta uma expectativa de curto prazo positiva", acrescentou.

"A queda nos rendimentos dos títulos norte-americanos, associada à convicção crescente de que o Fed implementará cortes de juros — com 92% de probabilidade de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião — reforça o apetite por ativos de risco como o bitcoin. O enfraquecimento do dólar complementa esse cenário, tornando o bitcoin ainda mais atraente", concluiu o especialista.

