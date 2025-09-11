Bitcoins parados desde 2012 são movimentados pela 1ª vez por milionário misterioso

Bitcoin: criptomoedas são movimentadas pela 1ª vez em 13 anos (Reprodução/Reprodução)
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11h49.
Mais de 444 unidades de bitcoin que estavam paradas desde 2012 foram movimentados pela primeira vez nesta quinta-feira, 11. O movimento intriga o mercado, já que a identidade do dono das criptomoedas é desconhecida. Entretanto, ele conta com um lucro de mais de US$ 50 milhões.
A movimentação foi identificada por empresas de monitoramento de redes blockchain. A transferência teria envolvido 137 unidades, com uma primeira movimentação envolvendo 132 unidades e uma segunda envolvendo apenas 5 unidades da criptomoeda.
Na última vez em que os ativos foram movimentados, as unidades de bitcoin valiam US$ 5.437. Hoje, somam mais de US$ 50 milhões. Agora, o mercado monitora as movimentações para saber se o novo milionário pretende vender todos os ativos e embolsar os lucros.
Até o momento, apenas as 5 unidades da criptomoeda foram enviadas para uma carteira digital em uma corretora cripto, movimento que costuma anteceder vendas e realização de lucros. As outras 132 unidades foram enviadas para um novo endereço de carteira para armazenamento.
Além disso, o investidor ainda conta com 307 unidades de bitcoins na carteira original. O montante vale cerca de US$ 35 milhões. Apesar da tecnologia blockchain permitir a identificação das movimentações, ela não fornece, sozinha, informações suficientes para identificar o responsável.
O fato do endereço original ainda concentrar a maior parte dos ativos indica que a movimentação pode ter envolvido apenas uma troca de carteiras digitais para facilitar a gestão das criptomoedas. Entretanto, o dono ainda pode realizar transferências futuras para corretoras.
O mercado tem observado com atenção movimentações recentes de unidades de bitcoin paradas há anos. O caso que mais chamou a atenção foi a venda de 80 mil unidades do ativo, que valiam cerca de US$ 9 bilhões, após os ativos terem ficado parados por mais de 14 anos.
Entretanto, dados divulgados recentemente indicam que a maior parte dos investidores mais antigos da criptomoeda, que possuem unidades do ativo há mais de 10 anos, seguem acumulando e não realizaram vendas nos últimos meses, por mais que casos isolados chamem atenção.
