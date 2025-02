Criptomoedas hoje: bitcoin está “lateralizado”, mas pode voltar aos US$ 100 mil

Nesta terça-feira, 11, o bitcoin é negociado “de lado”, ou seja, com pouca variação de preço. De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, o mercado de ativos digitais não possui “gatilhos” para disparar movimentos de alta ou queda no momento.

O bitcoin é cotado a US$ 96.855, com queda de 0,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 3,7%.

“O bitcoin está lateralizado, sem fazer nenhum movimento substancial nos últimos dias. A primeira resistência que a criptomoeda pode enfrentar é na região dos US$ 98.500. Rompendo acima de US$ 100 mil o bitcoin deve buscar a região dos US$ 102 mil”, explicou Lucas Josa, durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

ETF de Dogecoin nos EUA é possível?

Além do preço do bitcoin, a criptomoeda meme Dogecoin tem chamado a atenção de investidores desde a eleição de Donald Trump como o novo presidente dos EUA e a instituição do departamento “DOGE”, comandado por Elon Musk.

Dessa forma, um ETF de Dogecoin à vista nos EUA passou a ser cogitado por investidores e especialistas, mas a possibilidade ainda segue em aberto.

“Os analistas da Bloomberg colocam uma probabilidade de 75% de aprovação de um ETF de Dogecoin ainda esse ano. Na minha opinião, a chance disso acontecer para a Dogecoin é de fato muito maior do que outros ativos, principalmente por conta de mecânica de distribuição, a DOGE tem um viés que joga muito em favor dela nesse sentido”, explicou Lucas Josa.

“Mas em linhas gerais, existe a dificuldade de se tratar de um ETF à vista de uma memecoin. Não sei até que ponto, mesmo com a SEC sendo mais flexível, isso pode ser aprovado. Mas pensando nos requisitos técnicos, a Dogecoin acaba atendendo bem. A possibilidade é forte, é importante estar atento e acompanhar as notícias sobre isso”, acrescentou.

