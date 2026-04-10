Em US$ 72 mil, bitcoin pode ter fase de consolidação, segundo especialista

Nesta sexta-feira, 10, o bitcoin segue negociado na casa dos US$ 72 mil, faixa de preço para a qual recuou na última quinta-feira, 9. A maior criptomoeda do mundo pode entrar em uma fase de consolidação entre as cotações de US$ 70 mil e US$ 73 mil, segundo um especialista da Boost Research. Enquanto isso, o cenário macroeconômico e geopolítico deve continuar impactando os ativos de risco como as criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 72.103, com alta de 1,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de mais de 8%.

Apesar disso, o sentimento de investidores continua pessimista. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 16 pontos.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 150 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

O que está acontecendo nos mercados financeiros?

"Os mercados globais voltaram a perder força após um breve alívio, à medida que aumentam as dúvidas sobre a sustentabilidade do cessar-fogo entre EUA e Irã. Apesar de uma tentativa de recuperação recente, a fragilidade da trégua mantém o fluxo de petróleo limitado e sustenta incertezas sobre inflação global. O petróleo segue volátil, enquanto investidores permanecem cautelosos diante do risco de nova escalada militar. Ao mesmo tempo, os mercados aguardam dados de inflação nos EUA e sinais mais claros da política monetária, mantendo o ambiente global instável", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Previsão para o bitcoin

"O bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra. A fragilidade do cessar-fogo mantém o mercado em um equilíbrio delicado: por um lado, a incerteza geopolítica sustenta a volatilidade e limita o apetite por risco; por outro, a ausência de uma escalada imediata evita uma deterioração mais agressiva do fluxo. Além disso, o recuo parcial nos yields e no petróleo em alguns momentos recentes ajuda a estabilizar o cenário macro. No curto prazo, o BTC tende a permanecer em consolidação entre US$ 70 mil e US$ 73 mil, com o mercado reagindo rapidamente a qualquer nova manchete sobre o conflito ou dados econômicos relevantes", disse André Franco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok