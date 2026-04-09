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Criptomoedas caem com atenção a geopolítica e memecoins lideram perdas

Protocolos de maior liquidez e fundamentos recuam menos, mas ainda sofrem com o cessar-fogo frágil no Oriente Médio

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de abril de 2026 às 11h15.

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As altcoins, criptomoedas menores do que o bitcoin, operam em queda nesta quinta-feira, 9, acompanhando o cenário de um cessar-fogo frágil entre os Estados Unidos e o Irã.

De acordo com relatos da imprensa internacional, o Irã acusa seus adversários de já terem violado o cessar-fogo por conta dos bombardeios de Israel ao Líbano. Enquanto isso, o Estreito de Ormuz permanece com um tráfego de navios bastante restrito.

A situação prejudica o desempenho de ativos de risco, como são as criptomoedas. E em especial aquelas que não são o bitcoin, pois são tidas como mais arriscadas do que o primeiro criptoativo, visto como um benchmark do mundo cripto.

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Para Rony Szuster, head de análise do Mercado Bitcoin, o segmento de altcoins segue pressionado no curto prazo, especialmente em ativos de perfil mais especulativo, como memecoins. “A correção recente ocorre após uma recuperação mais forte, o que amplia a volatilidade relativa frente ao bitcoin”, avalia.

Apesar disso, o analista destaca que não há sinais claros e reversão estrutural e ativos de maior liquidez e fundamentos mais sólidos começam a mostrar estabilização em níveis técnicos relevantes.

“A continuidade da recuperação tende a ser seletiva, favorecendo projetos com maior liquidez e fundamentos mais sólidos, enquanto ativos mais frágeis permanecem dependentes do fluxo”, argumenta.

Desempenho dos ativos

Às 10h37 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 3,6% em 24 horas, a US$ 2.176, desempenho mais negativo do que o do bitcoin, que recua 1%.

Segundo Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, o preço do ether atingiu a máxima de US$ 2.273 na terça, 7, e desde então recuou. Mesmo assim, o fluxo do capital dos investidores para o ativo continua majoritariamente comprador.

Com base em sinais gráficos, Ana avalia que uma continuidade da força compradora possa levar o ether para as faixas de preço de US$ 2.380 e US$ 2.780. “Caso ocorra reversão do movimento, os suportes estão nas áreas de valor dos US$ 2.120 e US$ 2.030”, ressalva a analista.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 18,6 milhões. Foi o segundo pregão consecutivo com maior volume de vendas do que de compras.

Os dois principais responsáveis pela saída de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 32,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras, e o ETHA, da BlackRock, com US$ 20,6 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem queda de 1,8% a US$ 601,85; o XRP, token de pagamentos internacionais ligado à Ripple, registra desvalorização de 4% a US$ 1,33; e a solana recua 2,9%, a US$ 82,16.

Disparada da Hyperliquid

Na véspera, o token HYPE, do protocolo descentralizado de negociação de contratos futuros perpétuos Hyperliquid, disparou à noite sem um motivo claro. O token chegou a bater US$ 39,81, na máxima desde 29 de março.
A única notícia no radar do projeto foram as liquidações em massa de traders diante da queda dos preços do petróleo no dia anterior. Perto de 3 mil usuários especulavam no preço dos barris do Brent e do West Texas Intermediate (WTI).

De acordo com o site DeCrypt, usuários da Hyperliquid perderam ao todo US$ 79,7 milhões em posições alavancadas em futuros perpétuos de petróleo.

Hoje, a HYPE tem baixa de 1,9% a US$ 39.

Memecoins despencam

Na ponta oposta, as memecoins, criptomoedas altamente especulativas que sobem ou caem devido ao interesse da comunidade e não a fundamentos, operam em forte queda.

A fartcoin despenca 10,2%, a US$ 0,181 depois de disparar 48% em menos de dois dias antes de sofrer uma liquidação de US$ 48 milhões em posições compradas no mercado de derivativos.

Considerada o benchmark das memecoins, a dogecoin cai 3,6% a US$ 0,09. Outra memecoin bastante popular, a pepecoin, tem queda de 4,7% a US$ 0,000003.

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