Criptomoedas sobem depois de correção e ether avança quase 10% em 7 dias

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 10, depois de uma correção no dia anterior.

No radar macroeconômico, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos de março cresceu 0,9% na comparação com o mês anterior. O número parece alto, mas veio em linha com as projeções do mercado.

O indicador foi impulsionado pela disparada dos preços de combustíveis em meio à guerra de EUA e Israel contra o Irã. Em 12 meses, a inflação americana está em 3,3%, nível mais alto desde abril de 2024.

Foi muito bem recebido o núcleo do CPI, que exclui preços mais voláteis, como alimentos e energia. O núcleo subiu apenas 0,2% na base mensal, abaixo da mediana das expectativas.

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Desempenho

Às 11h27 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 4,1% em 24 horas, a US$ 2.248, desempenho mais negativo do que o do bitcoin, que recua 1%. No acumulado dos últimos sete dias, o ether registra valorização de 9,7%.

Segundo Rony Szuster, head de análise do Mercado Bitcoin, as altcoins acompanham a alta do bitcoin, mas ainda com um desempenho um pouco mais contido. “Esse padrão sugere manutenção da dominância do BTC no curto prazo, especialmente diante do fluxo institucional concentrado”, avalia.

Apesar disso, Szuster considera que o avanço conjunto indica um ambiente mais favorável para o segmento, com possibilidade de continuidade da valorização caso o bitcoin se consolide acima dos níveis atuais.

Nos Fundos Negociados em Bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 85,2 milhões. O maior volume de compras do que de vendas interrompeu uma sequência de dois pregões de fluxo negativo.

Os dois principais responsáveis pela entrada de recursos foram o ETHA, da BlackRock, com US$ 90,9 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o FETH, da Fidelity, com US$ 13,7 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 1,2% a US$ 606,25; o XRP, criptoativo de pagamentos internacionais ligado à Ripple, registra valorização de 2% a US$ 1,35; e a solana avança 4,1% a US$ 84,94.

ZCash dispara

Entre os destaques do dia, a criptomoeda do protocolo de privacidade ZCash (ZEC) dispara 22% a US$ 378,04.

Matias Part, analista da Bitget, destacou ontem que a ZCash vinha sofrendo antes de voltar a ganhar espaço com a notícia de que o Irã cobrará pedágios em cripto dos petroleiros que cruzarem o Estreito de Ormuz.

“A narrativa da privacidade como infraestrutura voltou a ganhar força no pior momento possível para quem a dava como morta”, defendeu o especialista.

O interesse dos investidores do varejo pela criptomoeda continua a crescer. De acordo com o Invezz, os juros em aberto da ZEC subiram para US$ 790 milhões hoje, de US$ 689 milhões na véspera.

Juros em aberto é o número de contratos futuros ou opções que estão ativos e ainda não foram encerrados no mercado.

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