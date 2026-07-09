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Bitcoin ‘ignora’ guerra no Irã e volta a subir

Mercado de criptoativos demonstra força junto com ações de semicondutores e chips de memória

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de julho de 2026 às 10h19.

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O bitcoin opera em alta nesta quinta-feira, 9, depois de uma correção no dia anterior que nem de longe parece refletir o que geralmente ocorre nos mercados com o estouro de uma guerra.

A retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã teve efeito limitado nas criptomoedas. O BTC caiu de US$ 63.726 para US$ 61.546 no dia anterior e agora já está novamente buscando os US$ 63 mil.

Enquanto isso, os EUA realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã na noite de ontem, atingindo 90 alvos militares, de acordo com comunicado emitido pelas forças norte-americanas.

Às 10h15 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,1% em um período de 24 horas, a US$ 62.840 por unidade.

Os mercados tradicionais também registram ganhos hoje, impulsionados por ações de empresas ligadas aos setores de semicondutores e chips de memória. A CNBC destaca altas de 5% na Micron e de mais de 4% na SanDisk no pré-market das bolsas dos EUA.

ETFs e Indicadores

Ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 84,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista negociados nas bolsas dos EUA. Foi o primeiro pregão de saída de capital nesse tipo de fundo depois de três seguidos com entrada de recursos.

O principal alvo do fluxo foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 59,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Já nos ETFs de ether, o fluxo foi positivo em US$ 70,5 milhões, no quinto pregão seguido de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu de 26 para 27 pontos de ontem para hoje, mostrando uma melhora marginal no sentimento do mercado. O indicador continua na zona que indica predominância do “medo”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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