Bitcoin cai com a volta do conflito entre EUA e Irã; indicador preocupa

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 8, com a retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Turquia que considera encerrado o acordo de paz firmado com os iranianos.

A retomada das hostilidades se deu após alegados ataques do Irã a embarcações que cruzavam o Estreito de Ormuz. Depois do contra-ataque dos EUA, a nação persa retaliou com mísseis lançados a bases norte-americanas no Bahrein e no Kuwait.

Nos mercados globais, os índices das bolsas de valores caem, ao passo que o petróleo sobe quase 5% diante de um provável novo fechamento da rota marítima do Estreito de Ormuz.

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Às 10h49 (horário de Brasília) o bitcoin caía 2,3% em um período de 24 horas, a US$ 61.784 por unidade.

Segundo Fabricio Tota, vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin, o retorno da guerra no Oriente Médio tende a pressionar ativos sensíveis ao risco, porque eleva a incerteza global, aumenta o preço do petróleo e pode reacender preocupações inflacionárias.

“O ponto positivo é que, até agora, o bitcoin tem mostrado certa resiliência. Diante de uma notícia geopolítica relevante, o mercado poderia ter reagido com uma queda mais intensa”, avalia.

Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da Bitget na América Latina, destaca que outro fator que merece atenção hoje é a redução na oferta de stablecoins, que costuma ser vista como um indicador da liquidez disponível no mercado cripto.

“Em junho, o mercado de stablecoins encolheu 2,4%, uma redução de US$ 7,7 bilhões, encerrando o mês com uma capitalização de aproximadamente US$ 312 bilhões. Se essa tendência persistir, poderá limitar a entrada de novos recursos no ecossistema e aumentar a pressão vendedora sobre o bitcoin”, diz.

ETFs e Indicadores

Ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 21,5 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista negociados nas bolsas dos EUA. O principal alvo do fluxo foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 54,8 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas. Este foi o terceiro pregão consecutivo de fluxo comprador neste tipo de fundo.

Já nos ETFs de ether o fluxo foi positivo em US$ 26,9 milhões, no quarto pregão seguido de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu de 28 para 26 pontos de ontem para hoje, mostrando uma piora marginal no sentimento do mercado. Mesmo assim, o indicador ainda está na zona do “medo” e não do “medo extremo”, onde esteve recentemente.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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