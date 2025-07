Bitcoin ultrapassa US$ 109 mil, mas perspectivas são negativas; entenda

Nesta quarta-feira, 9, o bitcoin inicia o dia acima de US$ 109 mil, cada vez mais próximo de sua máxima histórica anterior, de quase US$ 112 mil. Apesar de investidores acumularem expectativas, especialistas apontam persperctivas "neutras a levemente negativas" para a maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 109.436, com alta de aproximadamente 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 1,5%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza otimismo, em 66 pontos.

"Mercados globais operaram sob cautela diante do fortalecimento do dólar, que atingiu as máximas das últimas três semanas, impulsionado por novas ameaças tarifárias dos EUA — incluindo uma taxa de 50% sobre o cobre e possíveis tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos. As bolsas asiáticas registraram desempenho misto. O cobre disparou para recordes históricos, enquanto o ouro permaneceu estável", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin manteve-se acima de US$ 109 mil, sustentado pela liquidez global e pelo fluxo institucional, apesar da pressão decorrente do fortalecimento do dólar e do ambiente macroeconômico tenso. O impacto de curto prazo para o bitcoin é neutro a levemente negativo, uma vez que o fortalecimento do dólar, resultado das tensões comerciais, tende a pressionar ativos de risco. Embora o mercado cripto continue a se beneficiar de elevada liquidez e do interesse institucional, a ameaça de tarifas pesadas sobre setores-chave pode limitar movimentos mais expressivos de alta", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok