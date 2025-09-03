Cofundador da Ethereum diz que a criptomoeda pode valer R$ 2,3 milhões cada e superar o bitcoin

Joseph Lubin, um dos cofundadores da Ethereum e cofundador da Consensys, empresa por trás da carteira cripto MetaMask, afirmou em uma publicação recente no X que o ether pode multiplicar até 100 vezes de preço, atingindo a cotação de R$ 2,3 milhões.

No momento, a criptomoeda é a segunda maior do mundo em valor de mercado, mas ainda fica muito atrás do bitcoin em diversas métricas. Enquanto o bitcoin é cotado a US$ 111.3 mil, o equivalente a R$ 609 mil, ether custa US$ 4.3 mil, o equivalente a R$ 23,5 mil. Já o valor de mercado do bitcoin supera os US$ 2,2 trilhões, ou R$ 12 trilhões, enquanto o do ether fica em US$ 519 bilhões, ou R$ 2,8 trilhões. Apesar disso, essa lógica pode se inverter, segundo Joseph Lubin.

“Sim, o ether provavelmente vai valorizar 100 vezes a partir de agora. Sim, Ethereum/ETH vai inverter a base monetária Bitcoin/BTC”, disse Joseph Lubin em uma publicação no X.

No momento, o ether é cotado a US$ 4.286 por moeda. Com uma valorização de 100 vezes, cada unidade de ether valeria US$ 428.6 mil, o equivalente a R$ 2,3 milhões na cotação atual do dólar.

Na mesma publicação, Lubin afirmou que “não é possível ser otimista o suficiente” com o potencial da Ethereum.

“Ninguém no planeta consegue atualmente imaginar o quão grande e rápido uma economia rigorosamente descentralizada, saturada de inteligência híbrida humano-máquina, operando em Ethereum, pode crescer. A confiança é o novo tipo de mercadoria virtual. E o ether, a mercadoria de confiança descentralizada de maior octanagem, acabará por superar todas as outras commodities do planeta. Confiança descentralizada é tudo o que você precisa”, concluiu o cofundador da Ethereum e fundador da Consensys.

