Bitcoin hoje: em lateralização, criptomoeda está "presa em faixa técnica", diz especialista

Nesta quarta-feira, 2, o bitcoin segue negociado "de lado", apresentando pouca variação de preço nas últimas 24 horas. No entanto, a maior criptomoeda do mundo pode estar "presa em uma faixa técnica", ainda que o otimismo continue no mercado cripto.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.716, com alta de 0,8% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula alta de 3,8%.

O que está acontecendo no mercado?

"Os mercados asiáticos recuaram levemente após atingirem máximas plurianuais, enquanto o dólar permaneceu próximo das mínimas de 3,5 anos, em meio à espera dos investidores pelo projeto de lei tributária de Trump e pelos próximos dados do mercado de trabalho dos EUA. O iene e o euro se valorizaram diante da fraqueza global do dólar, enquanto o ouro subiu 0,6%, alcançando US$ 3.322 e consolidando sua força como ativo de proteção", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Mesmo nesse contexto de alta liquidez e busca por ativos alternativos, o bitcoin recuou para a faixa dos US$ 106.500, ajustando-se ao ambiente macroeconômico e mantendo-se dentro do intervalo esperado no curto prazo. Apesar disso, o impacto segue levemente positivo a neutro, já que a continuidade da fraqueza do dólar e o cenário de liquidez abundante sustentam o apetite por ativos alternativos como o bitcoin. Contudo, a cautela quanto a possíveis alterações fiscais e à condução das políticas monetárias mantém o ativo preso à faixa técnica entre US$ 105.000 e US$ 108.000, com potencial de valorização caso os dados de emprego dos EUA incentivem uma política mais favorável", acrescentou.

