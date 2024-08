Bitcoin enfrenta baixa demanda com redução do "hype" de ETFs, diz relatório

A CryptoQuant, uma empresa especializada em análises do mercado cripto, divulgou um relatório nesta semana em que aponta que o bitcoin está enfrentando uma baixa demanda, ligada principalmente a uma redução do interesse de investidores nos ETFs do ativo nos EUA.

Os analistas da empresa observam um "enfraquecimento" desse interesse entre os investidores ao longo dos últimos meses, com destaque para agosto, resultando em uma visão mais cautelosa, e em algum grau pessimista, sobre o futuro do preço da criptomoeda no curto prazo.

"A demanda aparente desacelerou consideravelmente desde o início de abril e até caiu em território negativo neste mês. O crescimento da demanda por bitcoin ainda precisa acelerar antes que possamos ver uma recuperação sustentável no preço e a possibilidade de novas máximas", afirma.

Um dos dados trazidos pela gestora indica a diferença entre o total diário de recompensas na criptomoeda dadas a mineradores e a variação diária nas unidades do ativo disponíveis. Ao longo do último ano, essa diferença não teve um movimento significativo.

Segundo a CryptoQuant, as recompensas dos mineradores costumam ser vendidas, mas há também um movimento de venda por grandes investidores da criptomoeda, gerando uma combinação que acaba reduzindo a demanda pelo ativo.

Os analistas afirmam ainda que a onda recente de vendas pelo governo da Alemanha e por ex-clientes da corretora falida Mt. Gox acabou prejudicando o otimismo dos investidores com relação aos ETFs de bitcoin que foram lançados nos EUA em janeiro deste ano.

"O crescimento nas participações totais de grandes investidores em bitcoin também desacelerou, de um ritmo mensal de 6% em março para apenas 1% atualmente. Esta desaceleração na demanda por bitcoin coincidiu com compras menores de ETFs à vista nos EUA", pontua a empresa.

Apesar do cenário mais adverso pensando na valorização da criptomoeda no curto prazo, os analistas da CryptoQuant também destacaram métricas positivas, como a tendência de investidores de varejo de não venderem seus ativos, indicando um otimismo quanto ao futuro da moeda digital no médio e longo prazo.