Cenário macroeconômico dos EUA pode favorecer o bitcoin; entenda como

Depois do fim do “carry trade” japonês ganhar os holofotes e causar uma queda generalizada de ativos financeiros nas últimas semanas, o mercado agora volta suas atenções para a política monetária dos Estados Unidos, que também pode afetar o bitcoin e as principais criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 59.933, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado ainda acumula queda de mais de 10%, mas o cenário pode ser positivo.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

A macroeconomia norte-americana terá grande importância nos próximos movimentos do bitcoin e das criptomoedas, de acordo com especialistas do BTG Pactual. Nesse sentido, investidores devem ficar atentos aos próximos acontecimentos, principalmente ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

“O principal evento será o Simpósio de Jackson Hole, evento que reúne os principais formuladores de políticas monetárias do mundo. O discurso de Jerome Powell no evento no dia 23 às 11h será especialmente aguardado, podendo fornecer direções claras sobre as perspectivas do Fed em relação à inflação, crescimento econômico e política de juros”, disseram os analistas de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, em um novo relatório.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

“Esses eventos podem redefinir as expectativas do mercado sobre as políticas monetárias globais, com foco nos EUA, impactando o apetite ao risco dos investidores de forma generalizada e, por consequência, trazendo aumento na volatilidade do mercado”, acrescentaram os analistas João Galhardo e Matheus Parizotto.

Impacto no bitcoin

Com relação ao impacto da política monetária dos EUA no preço do bitcoin, os especialistas estão otimistas de que a principal criptomoeda possa ultrapassar os US$ 64 mil em breve.

“O cenário macroeconômico pode aumentar o apetite por ativos de risco como o bitcoin, tornando a semana potencialmente promissora para a criptomoeda”, disseram.

“Considerando a tendência de alta do S&P 500 e a alta correlação recente entre o bitcoin e o índice norte-americano, é possível que, com a continuidade dessa tendência, o bitcoin rompa a resistência e teste a faixa de US$ 64 mil, algo que não acontece desde o início do mês”, concluíram.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok