Mt. Gox movimenta mais R$ 15 bilhões em bitcoin, enquanto mercado teme novas quedas

A corretora falida de criptomoedas Mt. Gox realizou nesta terça-feira, 16, a transferência de cerca de US$ 3,1 bilhões (mais de R$ 15 bilhões, na cotação atual) em bitcoins para endereços de carteiras digitais ainda não identificados, ampliando temores no mercado cripto.

O movimento foi identificado pela empresa de monitoramento de blockchains Arkham Intel, mas ainda não há a confirmação se a transferência ocorreu para carteiras digitais em corretoras de criptomoedas, como tem ocorrido nas últimas semanas. Antes, foi realizada uma transferência teste de US$ 1.320.

Entretanto, poucas horas depois da realização da transferência, a exchange Kraken anunciou que iria começar a enviar os bitcoins devidos pela Mt. Gox para seus ex-clientes nos próximos dias, planejando a realização dos pagamentos entre o fim de julho e agosto.

Por isso, a Arkham avalia que o endereço que recebeu as criptomoedas "muito provavelmente" está ligado à Kraken. Além disso, a quantia bilionária do ativo ainda não foi movimentada, indicando que ela realmente será usada para os ressarcimentos dos antigos clientes.

A Mt. Gox chegou a ser a maior corretora de criptomoedas em 2014, mas declarou falência após um ataque hacker. Desde então, seus clientes esperam receber de volta os US$ 9 bilhões em bitcoins devidos pela exchange. Agora, os pagamentos começaram e devem se estender até outubro.

Como a Mt. Gox afeta o preço do bitcoin?

Apesar de positivo para os clientes afetados, o movimento tem preocupado o mercado. O motivo é a possibilidade desses investidores venderem as unidades que receberam para realizar lucros, o que geraria um aumento repentino de oferta no bitcoin e uma pressão de venda.

Especialistas acreditam que uma parte das criptomoedas não será vendida, mas mesmo uma fatia menor poderia ter um impacto relevante no preço do ativo, que recentemente chegou a cair abaixo de US$ 60 mil após o governo da Alemanha vender mais de US$ 2 bilhões em unidades do ativo.

O movimento de queda recente do bitcoin também refletiu uma antecipação pelo mercado das possíveis vendas ligadas à Mt. Gox. Mesmo assim, analistas não descartam possíveis novas quedas, dependendo do tamanho das vendas pelos investidores e do ritmo de transferências.