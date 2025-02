"Bitcoin é um pouco memecoin", diz CEO da Coinbase, maior corretora cripto dos EUA

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, recentemente compartilhou suas opiniões sobre o crescente interesse em memecoins no X (antigo Twitter). Ele esclareceu que, além de algumas negociações de teste, ele não negocia ativamente memecoins.

Armstrong sugeriu que as memecoins poderiam eventualmente desempenhar um papel em casos de uso mais amplos à medida que o mercado evolui.

CEO da Coinbase opina sobre memecoins

Armstrong fez paralelos entre memecoins e fenômenos da internet como GIFs animados em sua declaração. Ele sugeriu que, embora algumas memecoins possam parecer frívolas ou até problemáticas hoje, elas poderiam se tornar algo mais valioso com o tempo.

"Até mesmo o bitcoin é um pouco de uma memecoin (poder-se-ia argumentar que o dólar americano também é, uma vez que foi desconectado do ouro)", ele afirmou.

De acordo com o CEO da Coinbase, memecoins simbolizam um futuro onde tudo será tokenizado e trazido para a blockchain. Isso poderia incluir postagens, imagens, vídeos, músicas, classes de ativos, identidades de usuários, votos e mais. Ele sugeriu que elas poderiam eventualmente ajudar a servir propósitos que ainda são muito cedo para prever.

"Então, devemos estar abertos sobre para onde as memecoins estão indo", comentou Armstrong.

No entanto, Armstrong também abordou algumas das tendências negativas emergentes no espaço das memecoins. Ele apontou particularmente para o aumento do insider trading. O último token acusado disso é o LIBRA. O token atraiu críticas substanciais e processos judiciais contra pessoas envolvidas em sua promoção.

Ele alertou que tais atividades são ilegais e podem levar a sérias consequências.

Em cada ciclo de cripto, há uma multidão que busca enriquecer rapidamente, que vem e vai, e aprende essa lição da maneira difícil. Não quebre a lei! E não tente enriquecer rapidamente, observou o CEO.

Na verdade, Armstrong também destacou a abordagem da Coinbase em relação às memecoins, enfatizando o compromisso da plataforma com os princípios de livre mercado.

"Se nossos clientes quiserem, e for dentro da lei, pretendemos deixá-los fazer essa escolha por si mesmos", ele esclareceu.

No entanto, Armstrong esclareceu que o papel da Coinbase é fornecer informações precisas e imparciais para ajudar os usuários a tomarem decisões informadas. Enquanto a exchange removeria tokens fraudulentos, permitiria que moedas de baixa qualidade permanecessem. Ele destacou as avaliações dos usuários e o feedback da comunidade como um guia para os usuários.

*Matéria original publicada por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

