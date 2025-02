Criptomoedas hoje: em recuperação, bitcoin volta a se aproximar de US$ 100 mil

Nesta sexta-feira, 21, o bitcoin volta a rondar os US$ 100 mil enquanto o setor de criptomoedas movimenta mais de US$ 83 bilhões nas últimas 24 horas, com boa parte de seus principais ativos negociados "no verde".

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 99.465, com alta de 2,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 2,6%.

“Pela primeira vez temos um presidente pró-cripto nos EUA. E esse movimento está se estendendo para outras nações, como Hong Kong e Singapura. Países estão desenvolvendo projetos de reserva estratégica de bitcoin e empresas estão seguindo a operação da Strategy... acredito que os próximos ciclos vão ser muito diferentes de uma forma positiva. Vai entrar cada vez mais dinheiro institucional, e esse dinheiro vai se organizar cada vez melhor, se instalando nos setores e subsetores do mercado", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, no programa Morning Call Crypto.

"Por isso, acredito que essa queda é uma quebra de expectativa de um mercado que ainda não aprendeu a ter expectativa. São investidores jovens, que ainda estão aprendendo as dinâmicas do mercado em relação ao contexto macroeconômico, tem a questão tarifária do Trump que tem que ser levada em consideração, mas sigo otimista para o resto do ano”, concluiu.

