Bitcoin e criptomoedas sobem após divulgação de dados de inflação nos EUA

O bitcoin e algumas das principais criptomoedas operam em alta nesta quarta-feira, 12. A divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), em conjunto com os dados do último Payroll nos Estados Unidos ajudam investidores a ter uma perspectiva melhor sobre o cenário atual, que segue otimista.

A maior criptomoeda em valor de mercado é cotada a US$ 30.815, com alta de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A quantidade de bitcoin atingiu o menor nível desde 2017, indicando pouca disposição de investidores para a venda.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.897, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas. Outras criptomoedas, como Solana, Polkadot e Chainlink também operam com leve alta no mesmo período.

Se anteriormente os dados do Payroll já alimentaram um otimismo no mercado de ativos de risco, os novos dados do CPI também vêm abaixo do esperado.

O relatório de emprego não agrícola dos EUA (Payroll) da última semana apresentou uma “surpresa baixista”, segundo Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual. A expectativa era de 230 mil novas vagas, enquanto os dados mostraram 209 novas vagas.

Já para o CPI de junho, a expectativa era uma alta de 0,3% na leitura mensal e inflação de 3,1% no acumulado de 12 meses. No entanto, a alta foi de 0,2%, segundo dados do Departamento de Trabalho dos EUA. Com isso, a inflação anual do país desacelerou de 4% para 3%.

Estes dados são importantes para o mercado de criptomoedas e ativos de risco. Isso porque eles são levados em conta na hora do Federal Reserve, o banco central dos EUA, decidir aumentar ou não a taxa de juros do país.

Depois de um longo 2022 com aumentos agressivos na taxa, o que impactou negativamente a cotação das criptos, a expectativa agora é de uma alta de 0,25% para a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Ark invest vende ações da Coinbase

Conhecida como a “queridinha de Wall Street” e famosa por acertar a alta da Tesla, Cathie Wood é uma grande defensora do bitcoin e das criptomoedas. Sua gestora, a Ark Invest, vem comprando ações da corretora cripto Coinbase por quase 11 meses consecutivos.

No entanto, a Ark Invest vendeu ações da COIN pela primeira vez em quase um ano na última terça-feira, 11. Os papéis da corretora subiram mais de 150% apenas em 2023.

Segundo especialistas, a venda pode ser interpretada como uma realização de lucro.

