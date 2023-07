Berenberg: halving do bitcoin vai impulsionar ações da MicroStrategy em 2024

A casa de investimentos Berenberg Capital Market, controlada pelo banco alemão de mesmo nome, aposta que as ações da empresa de software MicroStrategy vão ser impulsionadas em 2024 antes e depois da conclusão do chamado "halving" do bitcoin, um evento aguardado por investidores do mercado cripto.

O termo halving se refere a um fenômeno que ocorre a cada quatro anos, aproximadamente, e envolve a redução pela metade da quantidade de bitcoins que são gerados no processo de mineração da criptomoeda. O quarto halving do ativo está previsto para ocorrer em 26 de abril de 2024.

Tradicionalmente, os halvings antecederam períodos de forte valorização da criptomoeda. Para especialistas, isso ocorre porque o evento reduz a oferta disponível do ativo no mercado. Ao mesmo tempo, a demanda segue crescente ou estável, o que leva à valorização de preço. E a expectativa é que o mesmo ocorra no próximo ano.

Por isso, a Berenberg tem expectativas positivas para a MicroStrategy. Atualmente, a empresa é a maior investidora institucional de bitcoin, com 152 mil unidades do ativo, ou US$ 4,52 bilhões. A estratégia da companhia é adquirir a criptomoeda como reserva de valor, entrando em seu balanço.

E, para a Berenberg, quase todo o valor atual da companhia de software está ligado a essa quantidade de bitcoins em suas reservas. No relatório, a casa de investimentos destacou que espera uma nova valorização da criptomoeda pós-halving, o que deverá beneficiar a MicroStrategy.

Vantagens para a MicroStrategy

O preço-alvo atual para a ação definido pela Berenberg é de US$ 430, com perspectiva de alta. Dados do mercado apontam que o papel está cotado no momento na casa dos US$ 417, beneficiado por um ciclo de valorização atual do bitcoin - que acumula uma alta de mais de 80% em 2023. Já as ações da MicroStrategy subiram mais de 180% no mesmo período.

"Se o padrão histórico estabelecido pelos três primeiros halvings do bitcoin continuar a se repetir com o quarto halving, então o rali pré-halving começaria cerca de quatro meses a partir de agora", destacou o relatório. Esses ralis costumam envolver uma alta da criptomoeda com a expectativa prévia de ganhos pré-halving.

Segundo a Berenberg, "se um rali ocorresse após o quarto halving, e se durasse tanto quanto os ralis que ocorreram após os dois últimos halvings, ele continuaria até por volta de outubro de 2025". E a empresa considera provável que as ações da MicroStrategy também sejam beneficiadas por esse novo rali.

"Se o quarto halving do bitcoin apresentar o tipo de alta forte no preço que ocorreu antes e após os três primeiros halvings, então acreditamos que é provável que as ações da MicroStrategy subam junto com ele. A correlação entre o preço das ações da empresa e o preço do bitcoin é de aproximadamente 0,90", destacou o relatório.

