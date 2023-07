Análise: bitcoin tem volatilidade antes da divulgação de dados de inflação nos EUA

Por Lucas Costa*

Os mercados operam em compasso de espera no início dessa semana, digerindo os dados do último Payroll e aguardando pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês). O relatório de emprego não agrícola da última semana apresentou uma surpresa baixista, com a criação de 209 mil novas vagas, enquanto o esperado pelo mercado era a criação de 230 mil novas vagas.

O resultado anterior teve revisão de 339 mil para 306 mil. Apesar dos dados mais baixos do que o esperado, o mercado de trabalho americano segue apertado e corroborando um cenário de política monetária mais restritiva. O indicador econômico mais esperado da semana é o Índice de Preço ao Consumidor (CPI) de junho dos EUA, que será divulgado nessa quarta-feira (11/07).

A expectativa do mercado é de uma elevação em 0,3% m/m para o núcleo e headline. É importante lembrar que teremos também a divulgação do Livro Bege, com informações sobre as condições econômicas dos 12 distritos do Federal Reserve. Os estudos técnicos do S&P500, DXY, bitcoin e ether são apresentados nos próximos parágrafos.

O S&P500 fechou essa semana em queda e segue pressionando as resistências do curto prazo. O gráfico diário mostra uma tendência de alta, com cruzamento das médias móveis de 21 e 50 períodos. Apesar da tendência de alta, acompanhamos uma perda de força nos prazos menores, com sobreposição de barras e falha de formação de máximas mais altas que as anteriores. O cenário técnico do índice passa por um momento delicado, uma vez que o rompimento do fundo em 4.375,00 pode levar a correções mais profundas.

O dólar acelerou a pressão vendedora e fechou a última semana em queda. O gráfico diário mostra uma sequência de quatro dias de queda, com máximas e mínimas mais baixas que as anteriores. A tendência de médio prazo é lateral entre 101,000 e 105,500, com os extremos atuando como suportes e resistências relevantes.

O bitcoin fechou a última semana em queda e segue lateralizado perto dos topos anteriores. As médias móveis de 21 e 50 dias tem cruzamento de alta e indicam que ainda temos uma pressão de compra, apesar da perda de força. A perda do fundo em US$ 29.500 pode levar ao teste da média móvel de 50 dias em US$ 28.250. O bitcoin tem contração da volatilidade e dependemos ainda de uma melhor do mercado como um todo para retomada da tendência anterior de alta.

O ether segue lateralizado no curto prazo, apesar de ter falhado em romper a média móvel de 200 dias. A próxima resistência é o topo anterior em US$ 2.020 e seu rompimento poderia levar ao teste dos 111,8% de Fibonacci em US$ 2.250. A lateralidade recente traz um cenário de indefinição da tendência no curto prazo, confirmado pelo Índice de Força Relativa em 50 (mede momentum). O aumento do volume do mercado poderia levar a movimentos mais amplos.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

