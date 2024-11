ETFs de bitcoin têm fluxo recorde após eleição de Trump: entradas somam US$ 1,4 bilhão em um dia

Depois da eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA, o mercado cripto bateu uma série de recordes. Além das quatro máximas consecutivas do bitcoin, os ETFs à vista na criptomoeda também tiveram um dia recordista na última quinta-feira, 7.

Ao longo do dia, as entradas em ETFs de bitcoin à vista nos EUA somaram 1,373 bilhão, o maior número diário desde o lançamento deste tipo de investimento, em janeiro deste ano, de acordo com dados observados pelo time de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

O mercado já sinalizava um aumento no interesse de grandes empresas pelo bitcoin após a vitória de Trump, quando o bitcoin passou a ser negociado com prêmio na Coinbase, principal corretora utilizada pelos investidores institucionais.

Além do recorde diário, ao somar as entradas em ETFs de bitcoin após a vitória de Trump nos dias 6 e 7 de novembro, o número fica ainda maior: US$ 1,995 bilhão.

Expectativas por gestão Trump

Em uma gestão Trump, especialistas e investidores esperam por uma regulação mais clara e aberta à inovação para as criptomoedas e tudo que envolve a tecnologia blockchain. No momento, o sentimento do mercado cripto é de otimismo, com o Índice de Medo e Ganância sinalizando “ganância” em 75 pontos.

Anteriormente, executivos de gigantes do mercado cripto já haviam voltado suas atenções para o bitcoin. Larry Fink, CEO da BlackRock, gestora de mais de US$ 10 trilhões, afirma que o bitcoin é o "ouro digital".

