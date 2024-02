Bitcoin: chances de nova máxima histórica podem aumentar nas próximas semanas

O bitcoin disparou nos últimos dias e já atingiu seu maior preço do último ano, alimentando o otimismo que já domina no setor após a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e as expectativas pelo halving, evento que corta a sua emissão pela metade previsto para abril. No entanto, a maior criptomoeda do mundo pode continuar subindo e atingir novas máximas históricas em breve.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.765, com alta de 5,2% nas últimas 24 horas. Depois de ter atingido US$ 63.913 na última quarta-feira, 28, o preço da principal criptomoeda recuou, mas ainda se mantém “no verde”. Desde o início do ano, o bitcoin já subiu mais de 48%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Após o fechamento de mais um pregão nos EUA, podemos ver os dados dos ETFs de bitcoin que, novamente, impressionaram. O volume de negociações atingiu um novo recorde de US$ 7,74 bilhões, superando significativamente o volume de sessões anteriores. Além disso, os fluxos de entrada nos ETFs somaram US$ 673 milhões, ultrapassando os valores do pregão anterior e mantendo uma forte tendência de crescimento”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Nova máxima histórica em breve

Os fluxos de entrada de US$ 673 milhões nos ETFs de bitcoin também representam um recorde para os produtos de investimento lançados há pouco mais de um mês. Com o otimismo dominando o setor e trazendo o interesse de grandes empresas para o bitcoin, a principal criptomoeda pode bater um novo recorde histórico de preço antes mesmo do halving, previsto para abril deste ano.

“As chances do bitcoin alcançar seu pico histórico de US$ 69 mil ainda nas próximas semanas crescerão consideravelmente se esse comportamento persistir”, acrescentou Galhardo à EXAME.

