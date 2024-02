ETFs de bitcoin batem recorde com US$ 7,7 bilhões em volume diário de negociação

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista dos Estados Unidos estabeleceram um novo recorde de volume diário de negociação – superando a máxima anterior em mais de uma vez e meia.

Os dez ETFs de bitcoin registraram um volume negociado de US$ 7,69 bilhões em 28 de fevereiro, de acordo com dados publicados no X pelo analista de ETFs da Bloomberg, James Seyffart.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O recorde anterior era de US$ 4,66 bilhões, registrado no dia do lançamento do fundo, em 11 de janeiro.

O iShares Bitcoin ETF (IBIT) da BlackRock respondeu por 43,5% do total, registrando US$ 3,35 bilhões em volume de negociação e dobrando seu recorde diário anterior.

É também aproximadamente o volume de negociação que todos os dez ETFs haviam registrado no dia anterior, em 27 de fevereiro.

The new record for #Bitcoin ETF trading volume is officially $7.69 billion. Previous record was $4.66 billion from launch day. https://t.co/rZsOSUqk35 pic.twitter.com/QaOKe2LuVU — James Seyffart (@JSeyff) February 28, 2024

O novo recorde de volume de negociação dos ETFs de bitcoin é oficialmente de US$ 7,69 bilhões. O recorde anterior era de US$ 4,66 bilhões no dia do lançamento", publicou James Seyffart no X (antigo Twitter).

O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – o segundo colocado – registrou um volume de negociação de US$ 1,86 bilhão.

O Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ficou em terceiro lugar, com US$ 1,44 bilhão, dobrando seu recorde diário.

Os volumes combinados do GBTC e do FBTC compreendem cerca de 43% do volume total.

Foi preciso apenas metade do dia de negociação para que os nove novos ETFs – exceto o GBTC – superassem o recorde até então em vigor, escreveu o analista da Bloomberg Eric Balchunas em uma postagem publicada em 28 de fevereiro.

Eles dobraram esse recorde de volume, com cerca de US$ 5,8 bilhões em volume negociado no fechamento do pregão, escreveu Balchunas em uma postagem posterior.

"O número total de negociações também dobrou, mais de meio milhão de negociações individuais [entre] eles", acrescentou.

Balchunas acrescentou que os formadores de mercado lhe disseram que o volume é em grande parte "demanda natural", em vez de volume de negociação algorítmica ou de arbitragem, como ele havia especulado anteriormente.

O novo recorde foi estabelecido em um dia em que o bitcoin subiu mais de 10%, atingindo uma máxima de mais de dois anos de US$ 64 mil.

O par BTC/USD chegou a recuar abaixo da marca dos US$ 60.000, mas se recuperou ligeiramente e era negociado acima de US$ 62.000 no momento da publicação deste artigo, de acordo com dados do Cointelegraph Markets Pro.

Enquanto isso, o GBTC registrou US$ 216,4 milhões em resgates líquidos em 28 de fevereiro, de acordo com dados preliminares da Farside Investors.

Foi o maior volume de saques diários do GBTC desde os US $ 220,7 milhões registrados em 30 de janeiro e um recorde até agora para o mês de fevereiro.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok