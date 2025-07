Bitcoin Cash lidera altas no mercado cripto em junho, e Worldcoin é destaque negativo

O mercado de criptomoedas encerrou um mês de junho marcado por um cenário predominantemente de queda, mas com alguns destaques positivos. É o que aponta um levantamento da gestora QR Asset a partir do desempenho das 150 maiores criptos do setor.

Murilo Cortina, diretor de novos negócios da QR Asset Management, avalia que o mês teve "avanços regulatórios significativos e sinais concretos de institucionalização do mercado cripto, especialmente em torno da Ethereum e do ecossistema DeFi [finanças descentralizadas]".

O principal destaque foi o avanço regulatório nos Estados Unidos, em especial com a aprovação no Senado de uma regulação específica para stablecoins, o Genius Act. Como resultado, "a resposta institucional foi imediata", com grandes empresas lançando ou começando a avaliar projetos no setor.

Por outro lado, "junho terminou com certa tensão nos mercados, após o Senado americano travar discussões em torno de um pacote fiscal de US$ 4,5 trilhões e com as consequências ainda latentes da escalada entre EUA e Irã".

O executivo avalia que "o ambiente externo segue frágil, mas o desempenho cripto mostrou resiliência, sustentado por fundamentos estruturais e tração institucional crescente".

Criptomoedas que mais subiram

A maior alta em junho foi do Bitcoin Cash, com 26,53%, resultado de um interesse crescente de grandes investidores. Já o segundo lugar foi da Hyperliquid, com 9,08%, após o projeto ganhar "destaque como uma rede de primeira camada focada em derivativos" e ter atraído "atenção especialmente de grandes players do mercado".

O terceiro lugar foi da Uniswap, com alta de 8,81%. Cortina atribui o movimento à retomada da atividade em protocolos de finanças descentralizadas. Como o ativo é um dos principais do seguimento, ele "tende a acompanhar de perto a retomada de liquidez e volume nas aplicações descentralizadas".

Também beneficiada pela retomada do setor de DeFi, a Aave ficou na quarta posição, com alta de 6,42%. Já o quinto lugar ficou com o LEO Token, acumulando ganhos de 3,16%. O ativo foi criado como um token de utilidade para a corretora Bitifinex, e seu desempenho costuma estar ligado ao nível de atividade na exchange.

Criptomoedas que mais caíram

O principal destaque negativo de junho foi a Worldcoin, que acumulou uma perda de 26,96%. Já a segunda posição ficou a Pi Network, que caiu 24,87% no período. Cortina atribui o movimento a uma "forte pressão vendedora" após uma liberação expressiva de tokens no mês, aumentando repentinamente sua oferta.

A terceira maior queda do setor em junho foi da Cronos, que desvalorizou 24,86%. Já a TRUMP, criptomoeda meme do presidente dos Estados Unidos, caiu 24,51%, também derrubada após o mercado se antecipar a uma liberação de tokens prevista para 18 de julho.

Além disso, Cortina aponta uma repercussão negativa de um jantar com Trump para os maiores investidores do projeto, o que também pode ter afastado investidores. A quinta maior queda em junho foi da Tokenize Xchange, que desvalorizou 23,35%.

