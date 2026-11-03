Fluxo de capital para a Binance fica positivo em US$ 2,3 bi no 2º dia de saques liberados

A Binance registrou US$ 2,3 bilhões em fluxos líquidos de entrada nas últimas 24 horas ao ampliar os saques após o ataque hacker de US$ 6,3 bilhões da semana passada.

A exchange liderou as exchanges centralizadas monitoradas pela DefiLlama em fluxos líquidos de entrada em 24 horas. A Bitfinex registrou cerca de US$ 280 milhões, e a Bitget, cerca de US$ 127 milhões no mesmo período.

“Às 3h UTC, estamos vendo os depósitos por hora superarem os saques, refletindo a melhora na atividade dos usuários e a estabilização dos fluxos”, disse a Binance na terça-feira no X.

Os fluxos de entrada representam uma reversão em relação à segunda-feira, quando a Binance registrou mais de US$ 7 bilhões em fluxos líquidos de saída em 24 horas. A OKX liderava as exchanges, com cerca de US$ 445 milhões em fluxos líquidos de entrada naquele momento.

A Binance suspendeu os saques na sexta-feira após o ataque hacker de US$ 6,3 bilhões ocorrido na quinta-feira, enquanto investigava a violação e realizava verificações de segurança. A empresa começou a restaurar os saques às 6h UTC de domingo e reabriu os saques para algumas moedas fiduciárias na segunda-feira, quando as saídas começaram a desacelerar.

Em uma atualização sobre a recuperação divulgada no domingo, a Binance disse que havia substituído aproximadamente 95% dos ativos afetados. Os 5% restantes consistiam em tokens menos líquidos, que levaram mais tempo para serem adquiridos por meio de compras no mercado e no mercado de balcão.

A exchange se comprometeu a cobrir as perdas usando recursos da empresa e fundos de proteção, sem repassá-las aos clientes.

O Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos atribuiu o ataque à Coreia do Norte no sábado. A Coreia do Norte negou responsabilidade na terça-feira, e Kim Yo Jong, irmã do líder Kim Jong Un, classificou a acusação como “retórica absurda”.

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