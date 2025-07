Bitcoin Cash: criptomoeda salta 29% em junho e atinge maior preço em 7 meses

A criptomoeda Bitcoin Cash atingiu na última terça-feira, 1º, o seu maior valor dos últimos sete meses, chegando a uma cotação de US$ 519. Também conhecido como Bcash, o ativo tem chamado a atenção do mercado nas últimas semanas devido à forte valorização.

Indicadores do mercado mostram valorização acumulada da criptomoeda em junho de 29%. Apenas na semana passada, os ganhos foram de 15%, responsáveis por mais da metade da alta do ativo. E os dados disponíveis indicam que o salto não está sendo gerado por pequenos investidores.

Illia Otychenko, analista-chefe da CEO.IO, afirma que a valorização recente do Bitcoin Cash reflete um forte movimento de compra de grandes investidores, não de pequenos. Ou seja, o varejo tradicional do mercado cripto não está investindo mais que o normal no ativo.

O novo interesse de grandes investidores resultou em uma pressão de compra adicional para a criptomoeda, resultando na alta expressiva. Por outro lado, Otychenko diz que métricas já indicam que esse mesmo movimento pode estar esfriando, entrando na chamada "fase de consolidação".

A atividade de grandes investidores e o volume médio transacionado com o ativo já caíram quase 90% nos últimos dias, reforçando essa tendência. Se o cenário se mantiver, o Bitcoin Cash deve entrar em uma fase de lateralização de preços, sem altas novas relevantes.

Para Russell Shor, analista sênior da Tradu, a disparada recente reflete um apetite ao risco maior entre investidores devido ao esfriamento da guerra tarifária travada pelo presidente Donald Trump. Ele aponta, ainda, métricas positivas do projeto, o que ajudou a atrair investidores.

Shor não descarta que o ativo ronde os US$ 600, mas pontua que isso dependerá de uma manutenção do interesse de grandes investidores. Já em caso de afastamento da pressão compradora, ele não descarta que o ativo teste os US$ 460 ou US$ 470 no curto prazo.

O que é o Bitcoin Cash?

O Bitcoin Cash é uma criptomoeda criada em 2017 a partir do próprio bitcoin. O ativo surgiu em uma "separação" na rede blockchain da criptomoeda original, um movimento conhecido no mercado cripto como "fork". O bitcoin conta com mais de 100 "forks" que deram origem a outras redes.

Entretanto, o Bitcoin Cash é a criptomoeda mais famosa e mais valiosa entre os "forks" do bitcoin. Atualmente entre as 100 criptos mais valiosas do mercado, o ativo chegou à posição de número 16 graças à valorização recente, com uma capitalização de US$ 10 bilhões.

