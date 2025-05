Trump faz jantar com investidores da sua memecoin, mas maioria já vendeu criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump participou na última quinta-feira, 22, de um jantar exclusivo para investidores que compraram volumes expressivos da sua criptomoeda meme própria. Entretanto, a maior parte já havia vendido todas as unidades do ativo antes do evento.

Dados reunidos pela plataforma Solscan permitiram identificar as ações dos 25 investidores "VIPs" da memecoin que foram convidados para o jantar. Do total, apenas oito ainda detinham unidades da criptomoeda meme no momento em que o jantar ocorreu.

O convite para o jantar com Trump levou em conta uma quantidade mínima de unidades da criptomoeda meme que os investidores precisariam ter até o dia 12 de maio. Logo depois da data de referência, a maior parte dos investidores selecionados vendeu as unidades que possuíam.

Entre os investidores que mantiveram as unidades adquiridas está Justin Sun, um dos mais famosos bilionários do mercado cripto. Até o momento, o empresário soma 1,43 milhão de unidades da memecoin, praticamente o mesmo montante que possuía quando houve a verificação em 12 d e maio.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Sun afirmou recentemente que seria o principal detentor individual da criptomoeda meme. Ele participou do jantar na semana passada. Até o momento, a identidade de diversos investidores que foram convidados para o jantar ainda é desconhecida, mas os endereços das suas carteiras digitais já foram identificados.

Com isso, é possível monitorar transferências das unidades da memecoin. A maior parte dos investidores transferiu os ativos para carteiras em corretoras de criptomoedas como a Binance e a Coinbase, um movimento que tradicionalmente antecede as vendas dos ativos.

Antes do jantar, os investidores "VIPs" somavam cerca de US$ 4,78 milhões em unidades da criptomoeda meme. Atualmente, eles somam menos de US$ 2,1 milhões, sendo que as quantias estão concentradas nos dois maiores investidores do grupo. A memecoin chegou a disparar 60% com o anúncio do jantar, mas caiu desde então.

A estratégia indica que os investidores usaram a memecoin apenas como um meio para participar do jantar e ter acesso a Trump, sem efetivamente acreditar no projeto. Com as vendas, o grupo perdeu o direito de obter um NFT (token não-fungível) de edição limitada que será distribuído para os maiores detentores do ativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok