Randolfe diz que Renan Calheiros deve ser presidente da comissão mista da MP alternativa ao IOF

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta segunda-feira, 7, que a presidência da comissão mista da medida provisória (MP) apresentada pelo governo como alternativa ao decreto que impôs mudanças sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deve ser presidida pelo também senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A relatoria da comissão, ainda segundo Randolfe, deve ficar com o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

Na última semana, Randolfe e Calheiros se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em uma reunião a portas fechadas, na qual Alcolumbre teria externado descontentamento com as críticas dirigidas ao Congresso e a parlamentares após a derrubada do decreto que aumentava o IOF.

Calheiros é um nome próximo ao governo. O filho dele, Renan Filho, é o atual ministro dos Transportes. Procurado, o senador alagoano ainda não comentou a possibilidade de ser presidente da comissão mista.

A MP deve alterar as regras de tributação das aplicações financeiras e reestruturar a cobrança de impostos para o mercado de criptoativos, que ainda está em regulamentação no Brasil. Os rendimentos com criptomoedas já estão sujeitos a tributação, mas ainda não havia comandos claros que regiam essa taxação. O mercado de ativos virtuais foi regulado no Brasil no fim de 2022, mas o Banco Central ainda está trabalhando na sua regulamentação. Na avaliação do Ministério da Fazenda, é natural então que a tributação também já seja definida. O entendimento é que, antes, a legislação era pouco compreensível e gerava muitos litígios. Só havia regras bem estabelecidas para investimentos offshore. Com a MP, as regras para as aplicações no país também ficarão mais claras.

A MP traz um capítulo específico sobre ativos virtuais. Caso a medida seja aprovada, os rendimentos de pessoas físicas estarão sujeitos a uma alíquota de imposto de renda de 17,5%, mesma taxa que será cobrada das demais aplicações financeiras. Atualmente, essa cobrança é regressiva de acordo com o tempo que o recurso é mantido na aplicação, variando de 22,5% a 15%.

A medida também esclarece que a compensação de perdas só poderá ser feita com os rendimentos de outros ativos virtuais.

Uniformização de alíquotas

Além dos criptoativos, a MP também prevê a uniformização da cobrança da alíquota de 17,5% no rendimento de todas as aplicações financeiras, a exceção das incentivadas.