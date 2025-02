Bitcoin amplia fatia de mercado após colapso de criptomoeda divulgada por Milei

O bitcoin voltou a ampliar a sua fatia no mercado de criptomoedas e consolidar a sua "dominância" no setor, sendo favorecido pelo impacto no segmento de criptomoedas meme após o colapso da Libra, ativo que foi divulgada pelo presidente da Argentina Javier Milei.

Informações divulgadas pela empresa TP ICAP indicam que, no momento, a fatia de mercado do bitcoin é de 60%. Ou seja, a capitalização total do ativo equivale a quase dois terços de todo o valor do mercado de criptomoedas. Além disso, a dominância se aproxima de um novo recorde nos últimos anos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Para a companhia, o crescimento do ativo reflete uma maior volatilidade e perdas mais significativas no ecossistema de criptomoedas meme, em especial aquelas baseadas na Solana. Esse movimento ocorre desde o início de 2025, mas ganhou ainda mais força com o caso da Libra.

Na comparação com o mesmo momento em 2024, a fatia de mercado do bitcoin cresceu 12%. O período reflete também um desempenho negativo do ether, que tem tido dificuldade para valorizar tanto quanto o bitcoin e, por isso, perdeu parte da sua participação no setor.

Em fevereiro, a Solana também tem tido um desempenho negativo, com quedas. Para analistas, parte do movimento de perda nesta semana reflete a derrubada sofrida pela Libra, uma criptomoeda meme lançada na Solana. O ativo chegou a acumular US$ 4,5 bilhões de capitalização antes de cair 95%. A queda também retirou liquidez no segmento de criptomoedas meme, que encolheu.

A perda ocorreu depois de Milei divulgar a Libra, atraindo milhares de investidores para o ativo. Porém, uma grande quantidade de tokens foi vendida, gerando a queda. Analistas avaliam que o caso pode ter sido um golpe de rug pull, orquestrado pelos próprios criadores do token.

Já Milei afirmou em uma entrevista na segunda-feira, 17, que apenas compartilhou o projeto, sem o endossar. Ele disse ainda que não sabia detalhes sobre o ativo, mas que os investidores sabiam dos riscos quando decidiram investir na criptomoeda meme.

As desvalorizações de outros ativos e projetos beneficiam o bitcoin, que conseguiu expandir a sua capitalização mesmo acumulando quedas em relação aos primeiros dias de janeiro. Atualmente, o ativo opera em lateralidade, com dificuldade para retomar patamares de preço acima dos US$ 100 mil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok