Criptomoedas hoje: mercado passa por "momento delicado" e bitcoin pode continuar "de lado"

Nesta terça-feira, 18, o bitcoin é negociado com pouca variação de preço enquanto muitas das principais criptomoedas estão “no vermelho”. É um momento delicado para o mercado de criptomoedas, de acordo com especialistas, que mencionam a falta de narrativas otimistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 96.225, com queda de apenas 0,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Temos alguns ativos caindo mais do que outros, mas em linhas gerais é um momento bem delicado. O bitcoin pode continuar ‘de lado’ por um bom tempo, é o que está acontecendo. A criptomoeda segue negociando entre US$ 94 e 100 mil dólares, sem muitos motivos para sair disso”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

“Tivemos um mercado muito forte, principalmente pela eleição do Donald Trump e cortes na taxa de juros. Quando a gente pensa em reserva estratégica de criptomoedas nos EUA, ela não veio da forma que estávamos esperando. Mas agora já não temos mais narrativas como essas e o mercado está sem gatilhos para continuar aquele movimento de alta”, acrescentou Josa, no programa transmitido às terças e quintas-feiras pela manhã.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, segue neutro em 47 pontos.