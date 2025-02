O presidente da Argentina Javier Milei falou na noite da última segunda-feira, 17, pela primeira vez sobre a Libra, criptomoeda meme divulgada pelo político e que acabou despencando 95% e perdendo bilhões em valor, gerando acusações de um golpe no mercado. Entretanto, Milei negou qualquer ligação com o projeto e o comparou a uma "roleta russa".

Em entrevista ao canal Toda Notícia, Milei afirmou que "não promovi, apenas compartilhei" o projeto. "Eu compartilhei como compartilho centenas de coisas. Minha publicação foi feita três minutos depois da criação da moeda porque sou um fanático por essas coisas e elas me entretêm".

Logo após a publicação de Milei, a Libra atraiu milhões em investimentos e viu seu preço saltar, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões. Porém, nas horas seguintes, o preço do ativo despencou 95%, com a capitalização perdendo US$ 4,4 bilhões.

Milei recebeu uma onda de críticas após o evento, com investidores afirmando que ele teria promovido um golpe de rug pull, em que criadores de uma criptomoeda acumulam muitas unidades do ativo, atraem investidores e então vendem os tokens, obtendo lucros significativos.

Para o presidente da Argentina, os prejudicados pelo caso "são investidores especulativos que sabiam o que estavam fazendo". "O Estado perdeu dinheiro? Não. Os argentinos perderam dinheiro? No máximo uns quatro ou cinco. A grande maioria desses investidores são chineses e norte-americanos".

"Todos aqueles que entraram nisso fizeram sabendo muito bem no que estavam entrando. Eles sabiam muito bem dos riscos. E fizeram isso de forma voluntária", destacou Milei. Ele afirmou que não cometeu nenhum erro e que agiu "de boa fé" ao divulgar a criptomoeda, mas disse que será mais cauteloso no futuro.

Sobre a possibilidade do golpe, ele disse que "isso é uma questão entre agentes privados, porque o Estado não tem qualquer papel nesse projeto". Ele também negou que sua conta tivesse sido hackeada para divulgar a criptomoeda e explicou que deletou a primeira publicação sobre o token quando passou a ter "dúvidas" sobre ele.

Milei disse que considerou o projeto "interessante", mas que agora caberá às autoridades investigá-lo e determinar se ele foi ou não um golpe. Já os responsáveis pela Libra negam que tenham realizado um golpe, atribuindo a venda de tokens a uma medida para evitar ataques especulativos.

