Binance tem saída recorde de bitcoin e adota Lightning após problemas em saques

A corretora de criptomoedas Binance enfrentou uma série de problemas com o bitcoin desde o último domingo, 7, precisando suspender temporariamente os saques do ativo pelos seus clientes em duas ocasiões. O episódio fez com que a exchange tivesse a maior saída de bitcoin em um único dia, de acordo com um levantamento realizado pela empresa Bitget.

As interrupções duraram algumas horas e atualmente não estão mais em vigor, segundo informações divulgadas pela exchange em suas redes sociais. Ela atribui as suspensões ao grande volume de transações não processadas no blockchain da maior criptomoeda do mercado, assim como às taxas recordes - as maiores em dois anos - para pagamento dessas operações.

Analistas atribuíram essas altas à popularidade crescente do protocolo Ordinals, que permitiu pela primeira vez criar tokens não-fungíveis (NFTs, em inglês) diretamente no blockchain. A novidade, lançada no fim de 2022, se tornou um sucesso e atraiu mais usuários e atividade para a rede, levando às taxas maiores e à alta nas movimentações.

Para Gui Telles, analista on-chain da Bitget, esses saques podem acabar sendo positivos para o bitcoin, já que levam a uma redução na oferta em circulação do ativo em um movimento de demanda alta, abrindo margem para valorizações futuras no preço da criptomoeda.

"Se a gente olhar também para as recompensas dos mineradores ao longo desse final de semana, ou seja, as taxas que foram pagas nas transações ocorridas na rede do Bitcoin nesse final de semana, vamos ver que os mineradores tiveram um alto recebimento em taxas. Foram US$ 3 milhões em taxas nesse final de semana", ressalta.

"Isso mostra que estamos tendo uma alta demanda pela rede e que isso é tração para ter o preço do ativo subindo", avalia. Ele observa que a rede da criptomoeda tem registrado o maior número de transações da história, o que mostra o crescimento na sua utilização. O último recorde de média de transações em sete dias foi 50% superior ao topo de 2017, mostrando o crescimento no uso do blockchain.

Adoção da Lightning Network

Depois das suspensões, a Binance anunciou que vai incorporar a chamada Lightning Network em suas operações. O projeto busca resolver um dos principais problemas do blockchain Bitcoin: a falta de capacidade de processar com eficiência os pagamentos que usam a criptomoeda.

A própria Binance avaliou em um relatório divulgado na semana passada que o Ordinals representa uma "nova era" para o bitcoin, mas que seu blockchain precisará lidar com problemas de maior atividade, transações e taxas. Nesse cenário, projetos que buscam agilizar transações e reduzir taxas, como a Lightining Network, tendem a ganhar mais espaço e adeptos.

