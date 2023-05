Binance vê 'nova era' para o bitcoin com popularidade de protocolo de NFTs

Desde a sua criação, em 2008, o bitcoin tem sido a criptomoeda mais famosa, negociada e valiosa do mercado. Entretanto, ele não teve grandes mudanças em relação às suas funcionalidades, com foco em ser uma reserva de valor e poder ser usado para trocas entre usuários. Para a Binance, porém, esse quadro mudou com o surgimento do protocolo Ordinals.

A grande novidade trazida pelo projeto foi a possibilidade de criar, pela primeira vez, tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) diretamente no blockchain da criptomoeda. Em um relatório, a corretora de criptomoedas afirma que isso abriu espaço para uma série de novas aplicações e casos de uso para o ativo e sua rede, o aproximando de outros blockchains que surgiram ligados ao sistema de contratos inteligentes.

A Binance afirma que "a sustentabilidade do bitcoin vale uma discussão. Como a redução das recompensas por bloco (divididas pela metade a cada quatro anos) e as taxas de transação relativamente baixas afetarão o modelo de segurança do bitcoin? Embora o bitcoin tenha mantido sua liderança até agora, isso continuará no futuro sem um mercado de contratos inteligentes nativo?".

E o Ordinals pode representar uma resposta para esses dilemas. O relatório explica que "o protocolo Ordinals, que foi lançado em janeiro de 2023, permite que os usuários inscrevam dados em satoshis - as menores unidades de bitcoin - sendo cada inscrição chamada de Ordinal. Os dados inscritos podem incluir contratos inteligentes, incluindo dados arbitrários, como imagens, vídeos e textos na blockchain".

É esse processo que dá origem aos NFTs, também chamados pela Ordinals de "artefatos digitais". "Com essa última inovação, não estamos apenas testemunhando o início dos 'NFTs de bitcoin', mas também assistindo ao ressurgimento do entusiasmo e da atenção em todo o ecossistema do Bitcoin", defende a maior corretora de criptomoedas do mundo.

Como mostra o relatório, esse maior interesse já tem se refletido em métricas de operações do blockchain. Nesta semana, ele registrou o maior número de transações diárias da sua história, sendo que mais da metade delas envolveram os criptoativos criados a partir do Ordinals. As taxas que precisam ser pagas nas transações também têm subido, refletindo o maior número de operações.

Qual o futuro do bitcoin?

Na avaliação da Binance, "por muitos anos, o Bitcoin lidou com uma oferta escassa de ferramentas para desenvolvedores, infraestrutura estagnada e o que parecia ser uma inovação limitada em relação a gigantes de contratos inteligentes como Ethereum, BNB Chain e Solana". Mas, agora, "as coisas parecem estar mudando".

Ela cita como exemplo o lançamento de coleções de NFTs de grandes empresas do segmento, como a Yuga Labs e a Magic Eden, criadas diretamente no blockchain, usando o Ordinals. Ao mesmo tempo, projetos que buscam trazer mais escalabilidade para a rede, incluindo os de segunda camada, ganharam fôlego e mais atenção graças aos novos casos de uso.

"Os construtores finalmente têm algo para fazer com o blockchain Bitcoin. Os desenvolvedores estão trabalhando até tarde, lançando atualizações em um ritmo que não é visto no Bitcoin há algum tempo - tudo impulsionado pela demanda orgânica", pontua a Binance.

"Essa é a parte crucial: quando um ecossistema está passando por um período em que a demanda orgânica e genuína dos usuários está essencialmente forçando a inovação e o desenvolvimento de produtos, um ciclo virtuoso pode se seguir e as coisas podem se intensificar rapidamente", considera o relatório.

Por isso, a visão da Binance é que o Ordinals deu uma "nova vitalidade" para o bitcoin e seu ecossistema, resultando em mais "ida e entusiasmo em um ecossistema que tem ficado um pouco para trás na era dos NFTs de macaco e dos mercados DeFi impulsionados por swaps perpétuos".

O cenário representa uma "nova era" para o ativo, cujo sucesso será marcado pela viabilidade de novos projetos na rede, esforços para aumentar sua escalabilidade, o desenvolvimento de um sistema de contratos inteligentes e, ainda, o halving em 2024, evento que marcará a redução pela metade da taxa de criação de novos bitcoins, um evento que tradicionalmente ajuda a criptomoeda a valorizar e atrai mais investidores.

"Com relação a perguntas como 'para que o bitcoin deve ou não deve ser usado', em última análise, não existe tal contrato social no código, e se as transações forem pagas e passarem por consenso, quem vai poder dizer que não foi para aquilo que 'o bitcoin foi projetado'? Há uma mudança perceptível na cultura da rede Bitcoin. As pessoas estão animadas. Observe este espaço com atenção", recomenda a Binance.

