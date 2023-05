Binance pausa saques de bitcoin com acúmulo de transações no blockchain e alta em taxas

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, suspendeu neste domingo, 7, os saques de bitcoin por algumas horas. A decisão, segundo a exchange, foi consequência de uma disparada no número de transações na rede, que analistas atribuem à popularidade crescente do protocolo Ordinals, que permitiu pela primeira vez criar tokens não-fungíveis (NFTs, em inglês) diretamente no blockchain.

Em um comunicado publicado no Twitter, a Binance afirmou que suspendeu temporariamente os saques de clientes porque "a rede do bitcoin está experienciando problemas de congestionamento". Entretanto, ela disse que os fundos dos clientes "estavam seguros".

Duas horas depois da decisão, a corretora de criptomoedas informou que conseguiu retomar a realização de saques. "Agradecemos sua paciência e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", disse ainda a exchange no post.

$BTC withdrawals are now resumed on #Binance. Thank you for your patience and we apologize for any inconvenience. — Binance (@binance) May 7, 2023

Já outra corretora de criptomoedas, a OKX, disse que seus depósitos e saques de bitcoin estavam "funcionando bem". De acordo com eles, "as taxas de transação no blockchain estão altas, mas nossas transações estão sendo processadas sem problemas".

O anúncio da Binance coincidiu com uma disparada nas taxas que precisam ser pagas para realizar movimentações no blockchain da maior criptomoeda do mundo. Dados da plataforma Ycharts apontam que a taxa média da rede estava em US$ 8,8, no sábado (6), representando o maior valor desde maio de 2021. Na sexta-feira, 5, o valor foi ainda maior, de US$ 9,6.

As taxas mais altas refletem um volume maior de transações no blockchain. Quanto mais transações, maior a demanda por validadores para verificá-las e processá-las, o que também leva à necessidade de aumentar suas recompensas, gerando as taxas maiores.

O analista Jochen Hoenicke, que agrega informações sobre transações na rede Bitcoin desde 2017, compartilhou dados que mostram que o número total de movimentações no blockchain aguardando confirmação por validadores atingiu neste final de semana a maior quantidade da série histórica.

Já as taxas ainda estão distantes dos maiores valores já registrados, em abril de 2021. Naquele período, quando a criptomoeda registrou uma disparada de demanda e de preço, os valores pagos para confirmar movimentações chegaram a superar a casa dos US$ 60.

Lançamento do Ordinals

Para analistas, a nova disparada nas transações do blockchain reflete a popularidade do Ordinals, um novo protocolo lançado na rede no final de 2022. Ele permitiu, pela primeira vez, a criação de NFTs diretamente armazenados na rede, introduzindo o sistema de contratos inteligentes para o Bitcoin.

A novidade rapidamente ganhou a atenção e interesse dos usuários, resultando em um atividade maior na rede. O Ordinals também foi beneficiado pelo lançamento de coleções de NFTs desenvolvidas por estúdios famosos no mercado, caso do Yuga Labs, conhecido por criar os chamados "NFTs de macacos".

A própria Binance avaliou em um relatório divulgado nesta semana que o Ordinals representa uma "nova era" para o bitcoin, mas que seu blockchain precisará lidar com problemas de maior atividade, transações e taxas. Nesse cenário, projetos que buscam agilizar transações e reduzir taxas, como a Lightining Network, podem ganhar mais espaço e adeptos.

