Binance pode pagar R$ 20 bilhões em acordo para encerrar investigação nos EUA

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, está negociando o pagamento de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões, na cotação atual) em um acordo para encerrar uma série de investigações abertas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A informação foi revelada pela Bloomberg na última segunda-feira, 20.

De acordo com o veículo, as negociações ainda estão em andamento, mas não está descartado a possibilidade de que, mesmo com o fim das acusações contra a Binance, o seu CEO, Changpeng Zhao, ainda enfrente processos criminais junto à Justiça do país.

No momento, a Binance está sendo investigada pelas autoridades norte-americanas por crimes envolvendo lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de leis de sanção aplicadas pelos Estados Unidos contra entidades e países. A expectativa é que as negociações terminem nas próximas semanas.

Em agosto deste ano, o site de notícias Semafor reportou que as autoridades norte-americanas estariam buscando uma alternativa à abertura de um processo contra a Binance devido ao temor de que as acusações públicas resultassem em uma corrida de saques semelhante à que levou à falência da FTX.

Até o momento, ainda não foram divulgados detalhes sobre o possível caso de fraude. Ao mesmo tempo, a maior corretora de criptomoedas do mundo já enfrenta uma série de processos abertos por outras autoridades norte-americanas ao longo deste ano, com diferentes acusações.

Problemas judiciais da Binance

Os últimos meses trouxeram notícias negativas para a corretora de criptomoedas, que passou a enfrentar processos e decidiu encerrar operações em diferentes mercados. A Binance encerrou solicitações de licença na Áustria e na Alemanha e decidiu encerrar operações na Holanda, Chipre e Reino Unido.

ordenada pelo regulador da Bélgica a cessar suas operações no país. Ela atribuiu as decisões a um esforço para se adequar à nova regulamentação da União Europeia para o mercado cripto, a MiCA, que deve entrar em vigor ao longo de 2024. A exchange também foia cessar suas operações no país. Ela atribuiu as decisões a um esforço para se adequar à nova regulamentação da União Europeia para o mercado cripto, a MiCA, que deve entrar em vigor ao longo de 2024.

enfrenta processos em diversos países, incluindo nos Estados Unidos, onde foi processada junto com seu CEO . A SEC acusa a corretora de criptomoedas de ter ofertado ilegalmente valores mobiliários e de ter realizado ações para burlar os reguladores do país e misturar fundos de clientes com os da própria empresa. Além disso, a corretora

A Binance também se tornou alvo de um processo em andamento no Canadá, mas a empresa já havia anunciado que decidiu encerrar as operações no país após a aprovação de uma nova regulamentação para o mercado cripto. Além disso, a empresa estaria sendo investigada por autoridades da França. No Brasil, a corretora de criptomoedas também enfrenta problemas jurídicos.

